Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Zasiłek ten można otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem miał obowiązywać do 28 czerwca br. Nowe przepisy wydłużają prawo do zasiłku o kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w razie zamknięcia placówek i w przypadku niemożności zapewnienia opieki m.in. przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole i placówkę pobytu dziennego z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID-19. Z dodatkowego zasiłku można skorzystać także w przypadku podjęcia przez rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.