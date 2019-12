Z danych MRPiPS wynika, że obecnie w Polsce wśród ok. 6,2 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi – około tysiąca stanowią instytucje publiczne, czyli prowadzone przez samorządy (stan na 3 grudnia br.). Dla porównania w 2010 r., czyli na rok przed zmianą ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, która przeniosła żłobki z resortu zdrowia do polityki społecznej, funkcjonowało 392 instytucji i 119 oddziałów żłobkowych.

"Instytucje opieki zapewniają dzisiaj ponad 174 tys. miejsc – 60 tys. w placówkach publicznych oraz 114 tys. w prywatnych. Jeszcze w 2010 r. w instytucjach publicznych funkcjonowało ok. 32,5 tys. miejsc, co pokazuje, że w 9 lat w instytucjach publicznych liczba miejsc podwoiła się" – podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak dodała, wydatki własne gmin na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech systematycznie rosną – z ok. 410,3 mln zł w 2011 r. do 1,157 mld zł w 2018 r.

Programem, który ma wspierać rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi jest "Maluch plus".

Z danych MRPiPS wynika, że w latach 2011-2015 z udziałem funduszy z programu "Maluch plus" powstało ok. 15,1 tys. miejsc opieki, z czego 13,9 tys. w instytucjach publicznych, oraz 1,2 tys. miejsc w instytucjach prywatnych zapewniających opiekę nad dziećmi pracowników uczelni i jej studentów. Dofinansowanie do funkcjonowania otrzymało 47,8 tys. miejsc opieki, a na program przeznaczono ok. 493 mln zł.

Z kolei w latach 2016-2019 z udziałem pieniędzy z programu "Maluch plus" powstało ok. 56,1 tys., w tym ok. 19,6 tys. miejsc w instytucjach publicznych oraz ok. 36,5 tys. w prywatnych (od edycji 2017 dofinansowanie do tworzenia miejsc przysługuje też podmiotom innym niż samorządy). W tym czasie dofinansowanie do funkcjonowania otrzymało ok. 202,1 tys. miejsc opieki.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że na program "Maluch plus" w latach 2016-2019 przeznaczono ponad 1,2 mld zł. "Od 2018 r. są to znacznie większe środki – w 2017 r. było to 151 mln zł, a rok później już 450 mln zł" – wskazała.

Maląg zwróciła uwagę, że młodzi rodzice czy pary rozważające decyzję o pierwszym lub kolejnym dziecku często martwią się kwestią opieki nad maleństwem. Dlatego – jej zdaniem – rozbudowa sieci żłobków czy klubów dziecięcych w ramach programu "Maluch plus" pozwala rodzicom wrócić na rynek pracy i łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym.

"Możliwość szybkiego powrotu do pracy jest dla wielu młodych rodziców niezwykle ważną kwestią. Niedostateczna liczba miejsc opieki nad maluchami to realny problem, dlatego tak ważne jest wspieranie tworzenia nowych żłobków, klubów dziecięcych, miejsc u dziennych opiekunów. Dzięki programowi +Maluch plus+ takich miejsc z roku na rok przybywa – podkreśliła Maląg.