Projekt ustawy zakłada wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 1 stycznia 2020 r.. Główne założenia projektu noweli przedstawił na posiedzeniu komisji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.



"Projekt ma na celu poprawę sytuacji dochodowej najniżej zarabiających pracowników. Przywróci także odpowiednią funkcję dodatkowi za staż pracy" - powiedział Szwed, cytowany w komunikacie.



"Nowela wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpływały w ostatnim czasie liczne postulaty kierowane przez obywateli, przedstawicieli organizacji związków zawodowych oraz parlamentarzystów, aby wyłączyć dodatek za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę" - czytamy dalej.



W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy), wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników z dłuższym stażem pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż wynagrodzenie osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową, wskazano także.



"Wcześniej zmiany pozytywnie zaopiniowała strona pracodawców i strona pracowników Rady Dialogu Społecznego. Jej zdaniem, zmiana przyczyni się m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich przywiązania do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy" - stwierdzono również.



"Wyłączenie dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia za pracę, będzie dotyczył przede wszystkim pracowników sektora publicznego, oraz pracodawców tego sektora, którzy z obowiązującym stanem prawnym mają obowiązek wypłacania dodatku" - dodał wiceminister.



Szacuje się, że przeciętny wzrost dochodu rozporządzalnego pracownika sektora publicznego objętego projektowaną zmianą (tj. otrzymującego wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę i posiadającego co najmniej 5-letni staż pracy) wyniesie w 2020 r. ok. 206 zł miesięcznie, zaznaczono w informacji.



"Wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę jest kolejnym działaniem rządu na rzecz poprawy sytuacji dochodowej najniżej zarabiających pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. z minimalnego wynagrodzenia wyłączony został dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Rząd zaproponował, aby w 2020 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła o 200 zł, tj. do poziomu 2 450 zł. Oznaczałoby to, że od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, tj. od 2015 r., kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby aż o 700 zł" - podsumowano w komunikacie.