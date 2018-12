We wtorek, 1 stycznia, wchodzi w życie "Mały ZUS" dla najmniejszych firm, czyli nowy sposób rozliczania z ZUS uzależniający składkę na ubezpieczenie społeczne od uzyskanego przychodu.źródło: ShutterStock

Aby skorzystać z "Małego ZUS-u", przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych do 8 stycznia 2019 r. z nowym kodem, który zaczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92 – jeśli mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy – przypomina rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.