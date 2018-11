Skąd popularność takiej formy rozmowy kwalifikacyjnej?

Internet daje nam dzisiaj wiele możliwości. Niektórzy pracodawcy postanowili to wykorzystać. Dzięki rozmowom kwalifikacyjnym przeprowadzanym za pomocą Skype jesteśmy w stanie skontaktować się z pracodawcami z całego kraju, a nawet świata! Z pewnością pozwala to na oszczędzanie dużej ilości czasu.

W jaki sposób przygotować się do rozmowy przez Skype?

W kilku krokach podpowiemy ci, co zrobić, aby podczas tej ważnej dla ciebie rozmowy nie popełnić błędu.

• Zadbaj o to, aby twój nick był poważny, to znaczy, aby był w formie twojego imienia i nazwiska.

• Pamiętaj, aby dobrać odpowiednie tło. Dla przyszłego pracodawcy widok bałaganu, niepościelonego łóżka może być odpychający. Najlepszym tłem jest po prostu – zwykła gładka ściana.

• Ważną kwestią jest oświetlenie – przed przystąpieniem do rozmowy koniecznie dobrze sprawdź, w jaki sposób najlepiej oświetlić pomieszczenie, w którym będziesz rozmawiał ze swoim potencjalnym pracodawcą. Nie kieruj światła wprost na swoją twarz ani nie siadaj pod światło.

• Przed rozpoczęciem rozmowy koniecznie upewnij się, czy połączenie jest odpowiednie. Sprawdź kamerę internetową, mikrofon, upewnij się, że twój sprzęt właściwie funkcjonuje.

• Jeżeli przytrafią ci się problemy dotyczące komputera, sprzętu – poinformuj o tym swojego rozmówcę.

• Zadbaj o to, aby w mieszkaniu panowała cisza. Pozwoli to nie tylko na twoje skupienie, ale także na koncentrację twojego rekrutera. Pamiętaj również o wyłączeniu niepotrzebnych rozpraszaczy, tj.: telefonu komórkowego, muzyki w tle.

• Pamiętaj o odpowiednim stroju – choć rozmowa odbywa się online, nie wypada zaprezentować się w codziennym ubraniu.

• Nie lekceważ rozmowy – pomimo tego, że siedzimy w zaciszu swojego mieszkania, możemy poczuć się zbyt swobodnie, a przecież odbywamy poważną rozmowę o pracę! Pamiętaj, że mimo panujących warunków należy podejść do niej profesjonalnie.

• W momencie, kiedy otrzymasz pytanie, na które nie będziesz znała odpowiedzi – nie panikuj i nie próbuj szukać jej w wyszukiwarce. Rekruter może to zauważyć.

• Pamiętaj o tym, aby patrzeć w kamerę – najlepiej ustaw ją na wysokości oczu. Spowoduje to, że twój rozmówca odniesie wrażenie, jakbyś patrzyła na niego. Dobrze jest także włączyć opcje podglądu na siebie i kontrolowania swoich ruchów czy mimiki.

• Przed tak ważną rozmową o pracę, jaka czeka cię z rekrut erem pamiętaj o tym, aby w odpowiedni sposób się do niej przygotować. Zrób niewielką ściągę i ustaw ją tuż obok komputera. Zerkaj na nią od czasu, ale niezbyt często, ponieważ twój rozmówca może się zorientować. Nie czytaj też wszystkiego, co sobie napisałaś. W momencie, kiedy będziesz to mówiła, może to zabrzmieć sztucznie. Po skorzystaniu z tych wskazówek praca marzeń może być na wyciągnięcie ręki!

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.