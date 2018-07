Swoją propozycję prezydent przedstawił pod koniec października ub.r. na posiedzeniu Rady. W styczniu projekt został skierowany do Sejmu. Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że jest to wykonanie ustawy o RDS z 2015 r., która zobowiązała Radę do oceny dotychczasowego funkcjonowania ustawy i zarekomendowania prezydentowi zmian w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy.

Według ustawy, RDS uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.