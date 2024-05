7 tys. zł wyniesie zasiłek pogrzebowy. Poza nim będzie można się ubiegać o dodatkowe 2 tys. zł w przypadku nietypowych wydatków. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który został skierowany do konsultacji.

Kwota zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 2011 r. i dziś wynosi 4 tys. zł. Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w obowiązujących przepisach brakuje mechanizmu dostosowywania wysokości tego świadczenia do zmian w kosztach usług pogrzebowych, a te w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosły. Dlatego proponuje podwyższenie zasiłku o 3 tys. zł oraz wprowadzenie mechanizmu jego waloryzacji. Zgodnie z nim zasiłek pogrzebowy będzie podwyższany co roku – w marcu – o wskaźnik inflacji ogółem publikowany przez prezesa GUS za rok poprzedni.

2 mld zł będzie kosztować podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł

– Proponowana regulacja zmierza do zapewnienia corocznego wzrostu kwoty zasiłku pogrzebowego i utrzymania jego funkcji w przyszłości, bez potrzeby interwencji ustawodawcy. Pozwoli to na pokrycie wszystkich lub większości normalnych, typowych i nienadmiernych kosztów pogrzebu – uważa MRPiPS. Przyznaje jednak, że proponowana wysokość zasiłku pogrzebowego, mimo podwyższenia go o 75 proc., nadal może nie sfinansować wydatków w dużych miastach, gdzie wynoszą one 8–10 tys. zł. Najdrożej jest w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie (ok. 10,4 tys. zł). Najniższe stawki są natomiast w Rzeszowie, Gdańsku i Poznaniu. A szacowane przez ministerstwo koszty i tak nie uwzględniają opłat związanych z rezerwacją miejsca na cmentarzu oraz innych wydatków, jak np. organizacja uroczystości religijnej.

Dlatego dodatkowo resort proponuje zmiany w zasadach przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb. Jego przyznanie nie będzie już zależne od kryterium dochodowego. Wsparcie to wyniesie 2 tys. zł i będzie kierowane:

■ na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo

■ jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z ostatnim pożegnaniem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego.

Resort wyjaśnia, że niekiedy powstają nietypowe wydatki. Można zaliczyć do nich choćby koszty transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy, minimalny koszt z reguły wynosi ok. 6–7 tys. zł) czy dłuższego przechowywania ciała w chłodni. Zasiłek będzie mógł zostać przeznaczony na choć częściowe ich uregulowanie. ©℗