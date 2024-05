Od stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do kwoty 4.242 zł. Podwyższeniu uległa również minimalna stawka godzinowa. Czym jest minimalna stawka godzinowa? Do jakich umów ma zastosowanie? Ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa brutto i netto? Od stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do kwoty 4.242 zł. Podwyższeniu uległa również minimalna stawka godzinowa. Czym jest minimalna stawka godzinowa? Do jakich umów ma zastosowanie? Ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa brutto i netto?

Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa?

Od kiedy obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa?

Jaka jest podstawa prawna podwyżki minimalnej stawki godzinowej? Czym jest minimalna stawka godzinowa? Wysokość minimalnej stawki godzinowej to kwota, która przysługuje zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. Podlega ona opodatkowaniu i oskładkowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach. Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa? Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do: umów zlecenia,

umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Od kiedy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Od dnia 1 stycznia 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa, która dotyczy pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa? Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, minimalna stawka godzinowa wynosi od 1 stycznia 2024 roku 27,70 zł brutto (około 25 zł netto). Oznacza to wzrost o 4,90 zł w porównaniu z rokiem 2023. Jaka jest podstawa prawna podwyżki minimalnej stawki godzinowej? Wzrost minimalnej stawki godzinowej w styczniu 2024 roku wynika z przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przewidują one dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej - na początek i środek roku. Kolejny wzrost minimalnej stawki godzinowej nastąpi w lipcu 2024 roku.