Dla niektórych to praca marzeń, połączona z możliwością zwiedzania różnych zakątków świata. W ciągu jednego dnia można czasem odwiedzić kilka krajów, gdzie panuje zupełnie odmienny klimat. W dawnych czasach ten zawód był naprawdę elitarny. Jak jest dziś? Ile zarabiają członkowie cabin crew, czyli stewardessy i stewardzi? Jakie muszą mieć kwalifikacje?

Od czego zależą zarobki?

Jak informuje polsatnews.pl, zarobki cabin crew zależą od:



– wysokości podstawy – wartość ta jest gwarantowana każdego miesiąca i jest to najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik cabin crew, nawet jeśli nie lata



– nalot – dodatkowe wynagrodzenie za odbyte loty ponad podstawowy wymiar



– prowizja sprzedażowa – dodatek od sprzedaży pokładowej, w zależności od linii lotniczych może wynosić od 2.5 proc. do nawet 10 proc.



– pozostałe dodatki – konkretne dopłaty są zależne od linii lotniczych, ale mogą obejmować np. rekompensatę transportu czy wypłatę na utrzymanie munduru lub dodatek za znajomość kilku języków obcych



– dieta – jest wypłacana na pokrycie kosztów pobytów albo za każdą podróż osobno albo sumarycznie w skali miesiąca.

Jakie kwalifikacje trzeba spełniać?

Wymagania różnią się w zależności od linii lotniczych. Uniwersalnym warunkiem, który trzeba spełniać, jest na pewno znajomość przynajmniej dwóch języków (w tym angielskiego). Członkowie personelu pokładowego muszą też odpowiednio się prezentować i cechować dobrą kondycją fizyczną. Dolny limit wzrostu to zwykle ok. 160 cm (przykładowo w Ryanair 157 cm), a górny ok. 188 cm.



Jeśli chodzi o wykształcenie, to głównie wystarczy średnie, ale wyższe będzie dodatkowym atutem. Tak samo jak znajomość większej liczby języków obcych. Personel pokładowy musi mieć co najmniej 18 lat, jednak niektóre linie lotnicze zatrudniają tylko te osoby, które ukończyły 21 lat.



Członkowie cabin crew nie mogą mieć widocznych tatuaży po założeniu munduru. Powinni tez mieć proste i zdrowe zęby, a także nie chorować na choroby przewlekłe. Przeciwwskazaniem do pracy na pokładzie samolotu są też zaburzenia równowagi, układu oddechowego i krążeniowego, a także duże wady wzroku i słuchu.

Jakie zarobki?

Podstawowy wymiar godzin pracy personelu pokładowego to zwykle ok. 75 godzin miesięcznie, a w ciągu roku pracownik nie może latać więcej niż 900 godzin.



Polsatnews.pl podaje, że przeciętnie pracownik cabin crew w LOT zarabia ok. 3400 zł netto podstawy (za 75 h lotów) oraz odpowiednio:



– ok. 1750 zł dodatku za loty ponad podstawowy wymiar (35 h)

– 1000 zł diety

– 100 zł prowizji od sprzedaży.



Łącznie daje to sumę ok. 6250 zł miesięcznie.



Ryanair wypłaca członkom personelu pokładowego ok. 1800 euro (ok. 7800 zł) podstawy za 75 h oraz dodatkowo:



– ok. 100 euro prowizji sprzedażowej

– 100 euro za tzw. dni standby



Łącznie daje to sumę ok. 2000 euro netto (ok. 8600 zł)



Z kolei w prestiżowej linii lotniczej Emirates średnia pensja przekracza 11300 zł.