Dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Co zyskujemy, korzystając z aplikacji w telefonie? Jak otrzymać wersję plastikową legitymacji, jeśli taką wolimy?

Obecnie wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskują mLegitymację, czyli legitymację w formie elektronicznej. Nie trzeba iść do ZUS i składać wniosków.

Legitymacja emeryta-rencisty w telefonie

Obie wersje legitymacji – plastikowa i elektroniczna – mogą być używane zamiennie. Z pewnością legitymacja w telefonie to praktyczne rozwiązanie. Zamiast kilku dokumentów wystarczy mieć ze sobą naładowany telefon i w razie potrzeby okazać legitymację, do której dostęp pojawi się po otworzeniu aplikacji mObywatel. Do mObywatela w telefonie można wgrać również takie dokumenty jak: dowód osobisty, prawo jazdy, Kartę Dużej Rodziny i inne.

Ważne Jeśli nie dodaliśmy wcześniej w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, najpierw konieczne będzie potwierdzenie tożsamości. Aby to zrobić, należy w pierwszej kolejności dołączyć dowód osobisty, a następnie legitymację emeryta-rencisty.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Aby zacząć korzystać z mLegitymacji w telefonie, można samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Należy wykonać trzy proste kroki:

uruchomić aplikację

kliknąć opcję „dodaj dokument”

wybrać na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”

Gdy to zrobimy, na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Legitymacja emeryta-rencisty na plastikowej karcie

Emeryci lub renciści, którzy chcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Legitymacja emeryta-rencisty. Jakie daje zniżki?

Legitymacja emeryta-rencisty uprawnia do:

zniżek na przejazdy komunikacją miejską

zniżek na przejazdy koleją

zwolnienia z opłat za abonament telewizyjny

zniżek w ośrodkach uzdrowiskowych i placówkach kultury

zwolnienia z części opłat za rehabilitację

odliczenia od podatku leków przepisanych przez lekarza na kwotę powyżej 100 zł

Ważne Należy uważać na oszustów, którzy wyłudzają dane z legitymacji emeryta-rencisty. Nie wolno udostępniać danych z dowodu czy legitymacji osobom, które dzwonią i o nie pytają (np. z powodu awarii ZUS). Pracownicy ZUS nigdy nie dzwonią do emerytów, by zebrać od nich dane osobowe. W tym celu kontaktują się osobiście w placówkach ZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy tradycyjnej poczty.

Źródło: www.zus.pl