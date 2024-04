Jak zapowiedziała na konferencji prasowej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zostaną wprowadzone zmiany obejmujące pracę opiekunek i opiekunów żłobkowych. Przewidywany jest dodatek finansowy i wydłużony urlop.

Stan opieki żłobkowej w Polsce

W kwietniu odbyła się konferencja prasowa ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz wiceministry Aleksandry Gajewskiej. Zostały wówczas przedstawione nowe rozwiązania, które dotyczyć mają opiekunek i opiekunów żłobkowych.

Jak możemy przeczytać w Serwisie Samorządowym PAP, wiceministra poinformowała, ze w Polsce tylko 35 proc. dzieci jest objętych opieką żłobkową. Miejsca zajmujące się opieką nad dziećmi w wieku do 3 lat działają w 57 proc. gmin. Największy problem w takiej dostępności ma miejsce między innymi w województwach podlaskich, małopolskim czy warmińsko-mazurskim.

Z informacji przekazanych przez wiceministrę wynika, że konsultowane są również zmiany w programie "Maluch plus", aby opieka żłobkowa mogła być jeszcze lepsza. Dzięki składanym wnioskom ministerstwo poznaje potrzeby i może wprowadzać zmiany, które są pożądane. "Do tej pory na ten cel było niecałe 36 tys. zł, zmieniamy tę kwotę na 57 tys. zł" – zapowiedziała Aleksandra Gajewska.

Pakiet rozwiązań dla opiekunów i opiekunek żłobkowych

Podczas konferencji przekazano informacje dotyczące rozwiązań dla opiekunów i opiekunek żłobkowych. Na oficjalnej stronie Lewicy można przeczytać: "Wspierają w rozwoju, otaczają opieką, uczą pierwszych ważnych umiejętności, pokazują otaczający świat, towarzyszą w dziecięcej ciekawości i zachwytach – opiekunki i opiekunowie małego dziecka. To im rodzice powierzają swoje największe skarby, to im ufają i to od nich zależy bezpieczeństwo naszych maluchów".

W związku z tym ministra Dziemianowicz-Bąk zaznacza, że opiekunowie i opiekunki zasługują na to, by lepiej zarabiać, zyskać bezpieczniejsze warunki pracy oraz należny im szacunek. Przygotowano pakiet rozwiązań, w którego skład wchodzi:

ustanowienie 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka ;

; uzyskanie statusu funkcjonariusza publicznego z pełnią przywilejów i ochrony;

z pełnią przywilejów i ochrony; dodatek miesięczny w wysokości 1000 zł brutto od lipca 2024 roku ;

; dodatkowe godziny na szkolenia oraz podnoszenie kompetencji;

oraz podnoszenie kompetencji; dodatkowe 2 dni urlopu po każdych 5 latach pracy jako opiekunka lub opiekun dzieci do lat 3.

Cele zmian dla opiekunek i opiekunów żłobkowych

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej wyraziła nadzieję, że dzięki zmianom zawód opiekunki lub opiekuna żłobkowego zyska większy prestiż. Jest to bowiem zawód zaufania publicznego, co warto docenić symbolicznie oraz materialnie. W związku z tym mają miejsce zapowiedzi Dnia Opiekuna Małego Dziecka i dodatkowych dni urlopu.

Każdy pracownik, który zajmuje się opieką nad dzieckiem do lat 3, otrzyma po 5 latach pracy 2 dodatkowe dni urlopu. Przykładowo więc osoby, które pracują w zawodzie 20 lat, takich dni otrzymają w ciągu roku 8. To pozwoli na 34 dni urlopu wypoczynkowego. Ponadto pracownicy ci mają otrzymywać dodatek do pensji, jeśli są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Jak wskazuje Serwis Samorządowy PAP, cytując wiceministrę Aleksandrę Gajewską: "Kierunek naszych działań jest jasny – chcemy systemowych rozwiązań, które będą wspierały opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Doprowadzimy do sytuacji, w której każde dziecko znajdzie w pobliżu miejsca swojego zamieszkania dostęp do placówki opieki".