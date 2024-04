Osoby pracujące na umowę o pracę mają prawo do skorzystania z tzw. urlopu na żądanie. W ciągu roku przysługują cztery takie dni, w dowolnym, wybranym przez pracownika terminie. Otrzymuje on za nie normalne wynagrodzenie. Co do zasady, pracodawca jest obowiązany udzielić wolnego, o ile podwładny zgłosi chęć skorzystania z niego w odpowiednim czasie. Czy ma jednak prawo odmówić?