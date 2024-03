To nie jest dobra wiadomość dla przyszłych emerytów. Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie - wysokość przyszłych emerytur. Okazuje się, że żyjemy coraz dłużej, co sprawia, że wyliczenia emerytur będą mniej korzystne. Mówiąc wprost, przyszłe świadczenia dla emerytów i rencistów będą niższe. Na jakie emerytury mogą liczyć osoby, które złożą wnioski po 1 kwietnia 2024 r.?

Od 1 kwietnia 2024 r. będą obowiązywały nowe tablice trwania długości życia, które stanowią jeden z elementów wyliczania wysokości przyszłych emerytur. Ile wyniosą świadczenia emerytalne ustalane na podstawie nowych zasad?

Tablice trwania życia 2024. Polacy żyją coraz dłużej

Każdego roku Główny Urząd Statystyczny ustala przeciętną liczbę miesięcy dalszego trwania życia osób w danym wieku obliczaną na podstawie danych opartych na liczbie dożywających mężczyzn i kobiet z uwzględnieniem odpowiednich proporcji płci. Tablica trwania życia oparta jest w tym roku na danych o śmiertelności za 2023 r. Wynika z nich, że w ubiegłym roku odnotowano 408 tys. zgonów, czyli o 39 tys. mniej w stosunku do 2022 r. (447 tys.).

To już drugi rok po pandemii, gdy w tablicach ogłoszonych przez GUS nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia. Nie jest to zaskoczeniem - lata pandemii były okresem wzmożonej liczby zgonów z powodu Covid-19. Padały wówczas rekordy. Teraz sytuacja wraca do normy.

O ile dłużej żyją Polacy?

Jak tłumaczy ZUS, tablica przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Każdy przedział wiekowy wzrasta o różną liczbę miesięcy. Oto kilka przykładów pokazujących, o ile dłużej będą żyli Polacy w porównaniu z wyliczeniami z ubiegłorocznych tablic:

30-latek będzie żył dłużej o 12,7 miesiąca,

60-latek będzie żył dłużej o 9,9 miesiąca,

80-latek będzie żył dłużej o 6,1 miesiąca.

Niższe emerytury po 1 kwietnia 2024 r. Jak będą wyliczane?

Co istotne, tablice trwania długości życia stanowią podstawę przyznawania emerytur lub doliczania składek na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Tablica jest kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku - podkreśla Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Jak konkretnie wyliczane są emerytury?

Ustalenie wysokości świadczenia opiera się na prostym działaniu matematycznym - tłumaczy ZUS. Polega na tym, że trzeba podzielić zgromadzony kapitał emerytalny przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, które statystycznie emeryt powinien przeżyć. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik, tym wysokość emerytury będzie wyższa.

Jeżeli umieralność jest mniejsza, tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku, wówczas zwiększa się statystyczna długość średniego dalszego trwania życia. Im większa liczba miesięcy życia na emeryturze przyjęta do obliczenia, tym świadczenie jest niższe. W przypadku 60-latka, w tablicach, które będą obowiązywać od 1 kwietnia jego średnie dalsze trwanie życia wynosi 264,2 miesiąca. Dla osoby w wieku 65 lat wartość ta wzrosła o 8,9 miesiąca do 218,9 miesięcy.

Emerytury 2024-2025. Ile wyniosą? [WYLICZENIA]

Oto kilka przykładów wyliczeń emerytur, które zostaną przyznane na podstawie wniosków złożonych po 1 kwietnia 2024 r. (do 31 marca 2025 r.). Podajemy wysokość emerytury dla kobiet i mężczyzn w wieku 60 i 65 lat z kapitałem 500 tys. zł i 700 tys. zł. Wyliczamy też, o ile mniej dostaną przyszli emeryci w porównaniu z wyliczeniem emerytur na starych zasadach.

60-latka z kapitałem 500 tys. zł - emerytura wyniesie 1 892,51 zł , czyli o 73,67 zł mniej (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesięcy)

z kapitałem - emerytura wyniesie , czyli o 73,67 zł mniej (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesięcy) 65-latek z kapitałem 500 tys. zł - emerytura wyniesie 2 284,15 zł , czyli o 96,80 zł mniej (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 218,9 zamiast 210,0 miesięcy)

z kapitałem - emerytura wyniesie , czyli o 96,80 zł mniej (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 218,9 zamiast 210,0 miesięcy) 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2649,51 zł , czyli o ok. 103 zł mniej (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesięcy)

z kapitałem otrzyma emeryturę w wysokości , czyli o ok. 103 zł mniej (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesięcy) 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3197,81 zł , czyli o ok. 136 zł mniej (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 218,9 zamiast 210,0 miesięcy).

Z powyższych wyliczeń wynika, że im wyższy ktoś zgromadził kapitał, tym "strata" na nowych tablicach będzie wyższa.

Czy nowe zasady dotyczą obecnych emerytów?

Zazwyczaj nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Przeliczenie świadczenie jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach np., gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je sobie doliczać do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? ZUS doradza

ZUS będzie korzystał z nowych tablic GUS od 1 kwietnia m.in. do obliczenia emerytury ze zreformowanego systemu dla osoby, które przejdzie na to świadczenie między kwietniem br. a marcem przyszłego roku. Przyszli świadczeniobiorcy, którzy kończą wiek emerytalny w tym okresie, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy.

Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsze jest przyjęcie do obliczeń danych z tablicy trwania życia, która obowiązuje w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ukończenia wieku emerytalnego.