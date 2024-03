Wielki Czwartek w Kościele katolickim otwiera tzw. Triduum Paschalne i stanowi wstęp do świętowania Wielkanocy. Czy za pracę w tym dniu możemy dostać dzień wolny? Taka możliwość istnieje. Mało tego, niektórzy w Wielki Czwartek nie muszą pracować i mogą cieszą się dniem wolnym od obowiązków zawodowych. O kim mowa?

Wiele osób zastanawia się, czy za pracę w Wielki Czwartek przysługuje do odebrania dzień wolny. Poniżej dokładnie wyjaśniamy tę kwestię.

Wielkanoc 2024. Kiedy wypada?

W Polsce przygotowania do świętowania Wielkiej Nocy (czyli Dnia Zmartwychwstania Pańskiego - Niedzieli Wielkanocnej) rozpoczynają się już w czwartek, zwany Wielkim Czwartkiem. Wówczas to rozpoczyna się tzw. Triduum Paschalne, obejmujące Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Kościół katolicki rozpoczyna duchowe przygotowania jeszcze wcześniej - od poniedziałku, a cały tydzień wiodący ku Niedzieli Paschalnej nazywamy Wielkim Tygodniem.

Kiedy przypadają Święta Wielkanocne w 2024 r.?

Wielki Czwartek - 28 marca 2024

Wielki Piątek - 29 marca 2024

Wielka Sobota - 30 marca 2024

Wielka Niedziela - 31 marca 2024

Poniedziałek Wielkanocny - 1 kwietnia 2024, tzw. lany poniedziałek.

Praca w Wielki Czwartek 2024. Czy przysługuje wolne za pracę w tym dniu?

Wielki Czwartek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy . Dlatego, niestety, za pracę w Wielki Czwartek - co do zasady - nie odbierzemy dnia wolnego w późniejszym terminie. Choć dla wielu chrześcijan to ważny duchowo dzień, to w świetle polskiego prawa Wielki Czwartek jest najzwyklejszym dniem, w którym należy wykonywać swoje obowiązki.

Jedynym dniem wolnym dla wszystkich pracujących od poniedziałku do piątku jest Poniedziałek Wielkanocny (1 kwietnia). Także Niedziela Wielkanocna jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dlatego za pracę w Niedzielę Wielkanocną oraz Poniedziałek Wielkanocny przysługują dni wolne do odbioru.

Kto ma wolne w Wielki Czwartek? Te osoby nie muszą pracować w tym dniu

Choć, jak wspomnieliśmy, Wielki Czwartek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to istnieją pewne grupy pracowników, które mogą cieszyć się wolnym w tym dniu. Kto ma to szczęście?

Nauczyciele. Kalendarz szkolny tradycyjnie przewiduje, że od Wielkiego Czwartku w szkołach nie ma zajęć dydaktycznych i większość nauczycieli ma w tym dniu wolne. Pamiętajmy, że ten przywilej nie dotyczy jednak pracowników administracyjnych szkoły. Często też niektórzy nauczyciele pełnią w tym dniu dyżury w świetlicach szkolnych.

Pracownicy, których pracodawcy ustanowili, że Wielki Czwartek jest dniem wolnym od świadczenia pracy w ich firmie. To coraz częstsza praktyka. Choć zwykle dotyczy ona Wielkiego Piątku. Zdarza się też, że - również w wyniku wewnętrznych regulacji danego zakładu - pracownicy mogą skorzystać z preferencyjnych godzin pracy, np. mogą wykonywać obowiązki w Wielki Czwartek do 12.00, zamiast do 16.00.

To coraz częstsza praktyka. Choć zwykle dotyczy ona Wielkiego Piątku. Zdarza się też, że - również w wyniku wewnętrznych regulacji danego zakładu - pracownicy mogą skorzystać z preferencyjnych godzin pracy, np. mogą wykonywać obowiązki w Wielki Czwartek do 12.00, zamiast do 16.00. Pracownicy odbierający dzień wolny w Wielki Czwartek za pracę w innym dniu ustawowo wolnym od pracy. Taka sytuacja może dotyczyć osób, które np. pełnią dyżury w niedziele i ustalą z pracodawcą, że chcą odebrać dyżur w Wielki Czwartek. Taka opcja wymaga zgody pracodawcy.

Pozostali pracownicy, jeśli chcą cieszysz się dniem wolnym w Wielki Czwartek, muszą, niestety wziąć urlop.

Dni wolne od pracy w 2024 [HARMONOGRAM]

Katalog dni wolnych reguluje Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920). W 2024 roku obowiązkowymi dniami wolnymi od pracy będą:

1 stycznia - Nowy Rok;

6 stycznia - Święto Trzech Króli;

31 marca - pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

1 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja - Święto Państwowe;

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja;

19 maja - Zielone Świątki;

30 maja - dzień Bożego Ciała;

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada - Wszystkich Świętych;

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości;

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

niedziele.

Jak widzimy, wiele dni z powyższego katalogu jest związanych ze świętami religijnymi. Powstaje więc pytanie: "Czy osoby innych wyznań lub nieidentyfikujące się z żadną religią także mają wolne w czasie świąt katolickich wymienionych w ustawie?". Odpowiedź brzmi: tak. Wolne przysługuje wszystkim pracownikom, niezależnie od ich wyznania, światopoglądu, narodowości, czy też obywatelstwa. Są to tzw. święta ustawowe, które dotyczą wszystkich.