W maju ma być gotowy projekt nowelizacji przepisów wprowadzający dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Prawo do niego będą mieli też rodzice adopcyjni.

Tak wynika z zapowiedzi Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, po spotkaniu specjalnego zespołu, który ma poprawić sytuację rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Został on powołany w odpowiedzi na petycję, którą do resortu złożyły organizacje zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Razem dla Wcześniaków (pisaliśmy o tym: „Dłuższy urlop dla rodziców wcześniaków”, DGP nr 35/2024).

Podczas posiedzenia zespołu (było to jego drugie spotkanie) minister Dziemianowicz-Bąk przedstawiła główne założenia przygotowywanego projektu ustawy. Dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał matce lub ojcu dziecka i będzie płatny w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku macierzyńskiego. Będzie to urlop fakultatywny, a więc udzielany na wniosek rodzica. Będą z niego mogli skorzystać również rodzice adopcyjni oraz zastępczy. Co istotne, prawo do dodatkowego urlopu będą mieli nie tylko opiekunowie hospitalizowanych wcześniaków, lecz także rodzice dzieci urodzonych w terminie, które muszą jednak ze względu na stan zdrowia zostać w szpitalu.

Wydłużanie urlopu macierzyńskiego będzie zaś polegało na tym, że będzie się to odbywać w okresach tygodniowych, w przeliczeniu tydzień za tydzień. W praktyce będzie to oznaczać, że za tydzień hospitalizacji będzie się należał dodatkowy tydzień urlopu. Zostanie też wprowadzony maksymalny wymiar tego dodatkowego urlopu, przy czym na razie nie wiadomo, ile to będzie tygodni. Ponadto w przepisach będzie przewidziana możliwość dodatkowego wydłużenia tego urlopu w stosunku do skrajnych wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży albo z masą ciała poniżej 1000 g. Nowymi regulacjami mają być objęte również osoby ubezpieczone niebędące pracownikami (np. prowadzące działalność gospodarczą), które będą miały wypłacany zasiłek macierzyński za czas odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

– Stawiamy sobie taki cel, aby projekt ustawy mógł ujrzeć światło dzienne w maju, przed Dniem Matki – poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W ramach tego projektu zostaną także zmienione przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) w zakresie świadczenia rodzicielskiego, tzw. kosiniakowego. Jest ono wypłacane osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym matkom, które studiują, są bezrobotne lub świadczą usługi na umowach cywilnoprawnych. Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane na ten sam okres jak urlop macierzyński, więc ono również ulegnie wydłużeniu o czas będący odpowiednikiem dodatkowego urlopu macierzyńskiego. ©℗