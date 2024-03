Pracownik w wieku 40 lat otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 8 do 31 stycznia 2024 r. Za 24 dni został wypłacony 100-proc. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w pracy.

Sporządzono protokół powypadkowy i zakwalifikowano zdarzenie jako wypadek przy pracy. Jednak ostatnio po kontroli ZUS okazało się, że protokół ma braki, i wydano decyzję o cofnięciu prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Mamy skorygować dokumenty do ZUS oraz ustalić na nowo, jakie świadczenie przysługiwało z tego tytułu. Okazało się, że pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe za 24 dni. Podstawa wymiaru świadczeń wynosi 4314,50 zł, już po odliczeniu 13,71 proc. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonego (wynagrodzenie zasadnicze brutto – 5000 zł). Jak prawidłowo rozliczyć styczeń i sporządzić korekty do ZUS?

ODPOWIEDŹ

Jeśli zdarzenie, w którym uczestniczył i został poszkodowany pracownik, zostało uznane za wypadek przy pracy i został wypłacony zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, a po kontroli ZUS okazało się, że zasiłek wypadkowy nie przysługuje, należy przekwalifikować ten zasiłek na wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 proc. W tym celu należy:

skorygować imienne raporty ZUS RSA oraz ZUS RCA,

opłacić zaległe składki na ubezpieczenia społeczne powstałe na skutek zaliczenia w ich ciężar 100-proc. zasiłku wypadkowego oraz zapłacić składkę zdrowotną od wynagrodzenia chorobowego.

Obowiązki pracodawcy

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić m.in. ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Okoliczności i przyczyny ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Zespół podejmuje niezbędne czynności w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dokonuje jego oględzin, zbiera informacje od świadków, zasięga opinii lekarza, aż wreszcie dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawa wypadkowa).

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy. Zatwierdza go pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia. Jednak ustalenia po stronie zakładu pracy mogą być zakwestionowane przez ZUS, np. w razie kontroli, co dla pracodawcy oznacza określone konsekwencje, jeśli wypłacił pracownikowi zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

Zakładowy protokół powypadkowy stwierdzający wypadek przy pracy jest podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Jednym z nich jest zasiłek chorobowy wynoszący 100 proc. podstawy wymiaru. Zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.

W opisanym przypadku zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego został wypłacony przez płatnika po zatwierdzeniu protokołu. Jednak, jak się później okazało, ta kwalifikacja była błędna.

Zasiłek wypadkowy

W przypadku gdy zachodzą okoliczności, z powodu których ubezpieczony pracownik nie ma prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, przysługuje mu prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ustawa zasiłkowa). W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Generalnie, jeżeli dana osoba – taka jak pracownik – podlega zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, jak i chorobowemu, a niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy i pracownik spełnia warunki do uzyskania świadczeń z tytułu obu ubezpieczeń, przysługują mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Jeżeli jednak świadczenia wypadkowe nie przysługują, pracownik nabywa prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, z uwzględnieniem następujących, ogólnych zasad:

wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, jeżeli pracownik nie wykorzystał jeszcze okresu 33 albo 14 dni (art. 92 k.p.),

zaliczenia tzw. okresu wyczekiwania, po upływie którego nabywa prawo do zasiłku chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej),

pozbawienia zasiłku chorobowego (a także wynagrodzenia chorobowego) za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta została spowodowana nadużyciem alkoholu;

wypłaty zasiłku w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, chyba że u pracownika wystąpiły okoliczności, dzięki którym zachowuje on prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (choroba w okresie ciąży, badania lekarskie dawców komórek, tkanek, narządów).

Zdyskwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy spowodowało, że 100-proc. zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje. Jest bowiem świadczeniem wypłaconym bezpodstawnie, bo to pracodawca w protokole błędnie ocenił okoliczności wypadku. W tej sytuacji należy więc rozpatrzyć, co pracownikowi przysługuje zamiast tego zasiłku. Niezdolność do pracy wystąpiła na początku roku, a zatem pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowego, płatnego ze środków pracodawcy, za cały okres zwolnienia lekarskiego (24 dni).

Po ustaleniu prawidłowego świadczenia za czas choroby należy skorygować dokumenty do ZUS. W raporcie korygującym ZUS RSA za styczeń br. należy zatem zmienić kod świadczenia/przerwy z 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego) na 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy). W raporcie korygującym ZUS RCA trzeba natomiast wykazać kwotę wynagrodzenia chorobowego, jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz kwotę tej składki.

Jeśli pracownik otrzymał 100-proc. zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego zaliczony w deklaracji ZUS DRA w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast 80-proc. wynagrodzenia chorobowego, w wyniku sporządzenia korekt powstanie niedopłata zarówno w składce na ubezpieczenie zdrowotne jak i w składkach na ubezpieczenia społeczne. Płatnik składek powinien więc zapłacić zaległość wraz z odsetkami za zwłokę (chyba że nie przekraczają 1 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia), gdyż rozliczeniu w poczet składek społecznych nie podlegają zasiłki wypłacone bezpodstawnie. Jeżeli zasiłek dla pracownika został mu wypłacony przez płatnika składek mimo braku uprawnień lub w zawyżonej wysokości (np. naliczony od wyższej niż należna podstawy wymiaru czy według wyższej normy procentowej) i ubezpieczonego nie pouczono o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia lub na jego wysokość, to wypłacona przez płatnika składek kwota świadczenia jest bezpodstawna.

Natomiast składkę zdrowotną pracownik powinien zwrócić pracodawcy, gdyż finansuje ją w całości ubezpieczony.

Rozliczenie pracownika

Za styczeń 2024 r. pracownik otrzymał zasiłek wypadkowy w kwocie 3451,68 zł, co wynika z wyliczenia:

4314,50 zł : 30 = 143,82 zł;

143,82 zł × 24 dni = 3 451,68 zł

Za przepracowaną część miesiąca powinien otrzymać 999,92 zł:

5000 zł : 30 = 166,67 zł × 24 dni = 4000,08 zł;

5000 zł – 4000,08 zł = 999,92 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń wyniosła:

(999,92 zł – 13,71 proc.) × 9 proc. = 77,65 zł

Pracodawca jako płatnik zasiłku zaliczył w ciężar składek społecznych wypłaconą kwotę zasiłku – 3451,68 zł, tym samym zmniejszając bieżące zobowiązanie wobec ZUS.

W ramach korekty naliczono wynagrodzenie chorobowe za 24 dni:

143,82 zł (dniówka zasiłku) × 80 proc. = 115,06 zł × 24 dni = 2761,44 zł

Wynagrodzenie chorobowe podlega składce zdrowotnej, dlatego zamiast 77,65 zł powinna ona wynieść 326,18 zł:

[(999,92 zł − 13,71 proc.) + 2761,44 zł] × 9 proc. = 326,18 zł

W wyniku przeliczeń powstała:

niedopłata składek społecznych w wysokości 3451,68 zł,

niedopłata składki zdrowotnej – 248,53 zł (326,18 zł – 77,65 zł).

Za styczeń br. pracodawca musi złożyć w ZUS następujące dokumenty korygujące:

raport ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 331 i kwotą wynagrodzenia chorobowego – 2761,44 zł,

raport ZUS RCA z kodem pracowniczym 011000 i podstawą wymiaru składki zdrowotnej stanowiącej sumę wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu części 13,71 proc.) i wynagrodzenia chorobowego, oraz kwotą składki – 326,18 zł,

deklarację ZUS DRA – płatnik musi wyzerować kwotę zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego rozliczoną uprzednio w ciężar składek społecznych; kwota 3451,68 zł stanowi zaległość w składkach społecznych.

Załóżmy, że w marcu na konto zakładu pracy pracownik zwróci niedopłaconą składkę zdrowotną, którą pracodawca musiał zapłacić po skorygowaniu dokumentów ZUS, w wysokości 248,53 zł, a także zwróci nadpłatę z tytułu zawyżonego świadczenia chorobowego w wysokości 690,24 zł (różnica między pobranym zasiłkiem wypadkowym, a należnym wynagrodzeniem chorobowym: 3451,68 zł – 2761,44 zł), to będzie miał prawo do odliczenia tej kwoty od dochodu z tytułu bieżącego wynagrodzenia.

Lista płac za marzec powinna wyglądać następująco:

przychód po odliczeniu części składkowej i jednocześnie podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 5000 zł − 13,71 proc. = 4314,50 zł,

składka zdrowotna należna ZUS: 4314,50 zł × 9 proc. = 388,31 zł,

podstawa opodatkowania: 4314,50 zł − 250 zł − 690,24 zł = 3374,26 zł; po zaokrągleniu 3374 zł,

zaliczka na podatek (3374 zł × 12 proc.) − 300 zł = 104,88 zł; po zaokrągleniu 105 zł (zaliczka na podatek do urzędu skarbowego).

Do wypłaty:

4314,50 zł − 388,31 zł − 105 zł = 3821,19 zł ©℗