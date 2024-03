Za kształcenie podyplomowe wszystkich profesji medycznych odpowiadać będzie jedna instytucja – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Tak zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o CMKP oraz niektórych innych ustaw.

„Dzięki temu zostanie zapewniony równy dostęp do osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także będzie możliwa integracja przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, co przyczyni się do wymiany doświadczeń między tymi profesjami, a także pozytywnie wpłynie na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych. W wyniku projektowanych zmian nastąpi utworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych” – uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, które jest autorem projektu.

Obecnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych realizowane są przez dwa podmioty. Kształcenie pielęgniarek i położnych jest monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP). Natomiast za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

„Odrębne funkcjonowanie dwóch jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych jest problematyczne w dobie konieczności konsolidacji wszystkich profesji medycznych oraz zapewnienia ich współpracy. Mając to na uwadze, zasadne jest stworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych. Dlatego też proponowany projekt zakłada włączenie CKPPiP do CMKP” – wyjaśnia resort.

Dzięki temu będzie możliwe ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem egzaminu państwowego, co pozwoli na wypracowanie jednolitych, jasnych kryteriów egzaminowania.

Regulacje, nad którymi pracuje MZ, obejmą też zmiany w uzyskiwaniu prawa do wykonywania zawodu ratownika medycznego (zapowiadaliśmy je w tekście: „Pat w ratownictwie medycznym”, DGP nr 45/2024). Resort zdrowia wyjaśnia, że nadal nie ukonstytuował się samorząd zawodowy ratowników medycznych, a sytuacja wymaga interwencji ustawodawcy. Dlatego ministerstwo proponuje nowelizację ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2187 ze zm.), która zmieni lub doda przepisy przejściowe, umożliwiające wykonywanie tej profesji aż do dnia przejęcia zadań przez Krajową Radę Ratowników Medycznych. ©℗