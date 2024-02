Pigułka "dzień po" bez recepty i start Krajowej Sieci Onkologicznej - to ustawy, które zostały przyjęte przez Sejm.

■ Pigułka „dzień po” bez recepty

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy z 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.). Uchyla ona przepis – obowiązujący od lipca 2017 r. – przesądzający o tym, że awaryjne tabletki antykoncepcyjne są wydawane wyłącznie po przepisaniu przez lekarza. Nowelizacja wskazuje, że dostępność takich preparatów może zostać jednak ograniczona w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem jego stosowania, w szczególności ze względu na wiek danej osoby. Szczegółowo ma to uregulować minister zdrowia w rozporządzeniu. Pigułki (EllaOne) bez recepty będą dostępne dla osób, które mają nie mniej niż 15 lat. „Stosowanie antykoncepcyjnych produktów leczniczych wskazane jest dla osób w wieku rozrodczym” – czytamy w uzasadnieniu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

KB

■ Krajowa Sieć Onkologiczna z poślizgiem

Nie w tym roku, a od 1 kwietnia 2025 r. ma w pełni zacząć działać Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO). Posłowie przegłosowali nowelizację ustawy z 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 650), która przesuwa do 31 marca 2025 r. pierwszą kwalifikację placówek medycznych na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Po tym terminie podmioty niewchodzące w skład KSO nie będą uprawnione do prowadzenia leczenia onkologicznego w ramach NFZ. Sieć ma zapewnić jego odpowiedni standard w całym kraju. Placówki będą kwalifikowane na poszczególne poziomy – wysokospecjalistyczny, specjalistyczny albo podstawowy – m.in. na podstawie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych i kwalifikacji personelu. Teraz ustawa trafi do Senatu. ©℗