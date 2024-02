Za sprawą doniesień prasowych o tym, że koalicja rządząca wraca do realizacji obietnic przedwyborczych w sprawie zakazu handlu w niedziele, powróciła dyskusja na temat tego, czy dojdzie do zmiany przepisów. Wszystko jednak wskazuje na to, że jeśli nowe regulacje będą, to nie szybko.

– Nie ma na to przyzwolenia ze strony pracowników. Ci chcą wolnych niedziel. Coraz częściej niechęć do zmian słychać też wśród pracodawców. Mają bowiem świadomość, że trudno im będzie zapewnić obsadę – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, który deklaruje, że jeśli jednak projekt nowelizacji powstanie, to będzie apelował do prezydenta Andrzeja Dudy o weto.

Poza tym, jak zauważają eksperci, prezydent był zwolennikiem wolnych niedziel. Dlatego dopóki piastuje urząd, raczej nie będzie gotów zgodzić się na zmiany. Zatem dziś nowelizacja jest zamrożona.

Alfred Bujara dodał też, że dziś temat powrócił głównie za sprawą właścicieli centrów handlowych, dla których dodatkowy dzień otwarcia placówek oznacza większe wpływy z tytułu wynajmu.

Elżbieta Jakubowska, przewodnicząca komisji zakładowej w NSZZ „Solidarność”, przyznaje, że dziś większość pracowników opowiada się za utrzymaniem zakazu. Zwłaszcza że coraz mniej z nich wierzy w spełnienie obietnic, jakie pojawiają się przy okazji ogłaszanych planów nowelizacji. Mowa o dwóch wolnych weekendach w miesiącu oraz podwójnym wynagrodzeniu za pracę w dni wolne.

– Istnieje obawa, że pracodawcy nie zostaną w ten sposób obciążeni. Bo i w sumie dlaczego. W związku z tym rekompensatą za prace w niedziele byłby dzień wolny w tygodniu – przyznaje.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, podkreśla, że każda sieć będzie zapewne też ustalała własną politykę związaną z pracą w niedziele, tak jak to było przed ograniczeniem handlu, które obowiązuje od marca 2018 r. A było tak, że niektóre płaciły dodatki, co przyciągało pracowników do pracy w niedziele, zwłaszcza tych, którzy nie mieli dzieci.

Poza tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że wszelkie ewentualne zmiany dotyczące nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni powinny zostać poprzedzone szeroką dyskusją, m.in. z partnerami społecznymi, tj. przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego. Ponadto jest konieczne dokonanie oceny skutków wprowadzenia ewentualnych nowych rozwiązań m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rynek pracy, sytuację pracownic i pracowników oraz ich rodzin. ©℗