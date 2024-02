W związku z nowelizacją Kodeksu pracy z 2023 r., pojawiła się nowa opcja wzięcia wolnego w pracy. To urlop z powodu siły wyższej. W jakim wymiarze przysługuje? Czy niewykorzystany przechodzi na kolejny rok? Kiedy trzeba złożyć wniosek u przełożonego?

Urlop z powodu siły wyższej. Szczegóły

Urlop z powodu siły wyższej przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym (niewykorzystany nie przechodzi na kolejny rok). W jego trakcie pracownikowi należy się 50 proc. wynagrodzenia. Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione tylko w ramach umowy o pracę. Urlop z powodu siły wyższej nie dotyczy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło, B2B).

Siła wyższa, czyli jaka?

Mowa o naprawdę pilnych i ważnych życiowych sytuacjach, których nie da się przewidzieć z wyprzedzeniem. Może to być przykładowo wypadek lub choroba osoby bliskiej. Do tej kategorii można też zaliczyć nagłe zdarzenie, jakim jest np. awaria w mieszkaniu. Urlop z powodu siły wyższej przysługuje też np. w przypadkach ogłoszenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub przy innych sytuacji kryzysowych na poziomie krajowym, które uniemożliwiają pracownikowi dotarcie do pracy lub wykonanie obowiązków zawodowych.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Wtedy pracodawca jest zobowiązany do zaakceptowania wniosku.



Co ważne, ten rodzaj wolnego różni się od urlopu na żądanie, którego 4 dni wliczane są do płatnego 100 proc. urlopu wypoczynkowego. Urlop z powodu siły wyższej to dodatkowe 2 dni wolne od pracy.