Obowiązkową składkę zdrowotną od 2022 r. płacą również osoby, które na podstawie art. 201 par. 4 kodeksu spółek handlowych zostały powołane do pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd rozstrzygnął spór zapoczątkowany wejściem w życie Polskiego Ładu, czyli ustawy z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Wprowadzono nią do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm., dalej: ustawa zdrowotna) nowy przepis – art. 66 ust. 1 pkt 35a.

Początkowo, tj. od 1 stycznia 2022 r., wynikało z niego, że obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Jednak od 1 lipca 2022 r. ten przepis został zmieniony. Od tego czasu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł”.

Spółka z o.o., w sprawie której zapadł najnowszy wyrok, uważała, że użyte w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej pojęcie aktu powołania nie oznacza tego samego co termin „powołanie”. W związku z tym zaskarżyła do sądu interpretację indywidualną prezesa NFZ.

Powołanie jest jedną z form nawiązania stosunku pracy. Mowa o nim w art. 68–72 kodeksu pracy. Zgodnie z art. 682 par. 1 k.p. „stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony – w dniu doręczenia powołania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”. O powołaniu stanowi też kodeks spółek handlowych. W świetle art. 201 par. 4 k.s.h. „członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki (sygn. akt VI SA/Wa 2558/22). Orzekł, że aktem powołania w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej „jest każdego rodzaju czynność powołania, nadania mandatu czy też powierzenia mandatu członka zarządu”. Z przepisu tego nie wynika, aby ustawodawca różnicował sytuację osób sprawujących funkcję członka zarządu w zależności od sposobu powołania – stwierdził WSA.

Tego samego zdania był sąd kasacyjny. Stwierdził, że nie można poprzestać na językowej wykładni pojęcia aktu powołania, tylko należy uwzględnić intencję ustawodawcy. Z uzasadnienia projektu Polskiego Ładu wynika zaś, że celem było objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym nie tylko osób powołanych do pełnienia funkcji „na mocy aktu powołania” w ścisłym znaczeniu. Chodziło o to, aby objąć nim osoby, w odniesieniu do których obowiązek ten wcześniej nie istniał – podkreślił sąd.

Uznał więc, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają również osoby, które na podstawie art. 201 par. 4 k.s.h. zostały powołane do pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej, „jeżeli z tytułu tak nawiązanego i łączącego członka zarządu ze spółką stosunku organizacyjnego – który pierwotnie, co należy podkreślić, nie stanowił samoistnego tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym”.©℗