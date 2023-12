Zarobki 30 proc. respondentek spadły pod wpływem inflacji, podczas gdy aż 45 proc. pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Nowe dane płyną z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”.

Blisko jedna trzecia badanych deklaruje, że pod wpływem inflacji ich zarobki spadła. Jednocześnie co trzecia respondentka przyznaje, że jej dochód nie uległ zmianie, a 28 proc. zarabia więcej - czytamy w opracowaniu.

Co więcej, aż 64 proc. respondentek nie jest zadowolona ze swoich zarobków, zaledwie co trzecia jest usatysfakcjonowana kwotą, jaka co miesiąc wpływa na jej konto. Ponad połowa zapytanych kobiet ma problem z negocjowaniem wynagrodzenia.

Praca w nadgodzinach

Jak wynika z badania, nieco ponad połowa badanych pracuje mniej niż 40 godzin tygodniowo. Aż 45 proc. respondentek na pracę poświęca więcej czasu, niż standardowo wynika z pełnego etatu. Co więcej - dwie na pięć badanych pracuje więcej niż rok temu.

Trzy na cztery uczestniczące w badaniu przedsiębiorczynie obecne przepisy prawnopodatkowe postrzegają jako dużą blokadę w prowadzeniu firmy. Przeciwnego zdania jest jedynie 14 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń. Z deklaracji respondentek prowadzących firmę wynika, że 25 proc. z nich może liczyć na wsparcie finansowe ze strony bliskich.

W badaniu przeprowadzonym metodą CAWI w okresie 15.09-07.11.2023 roku wzięło udział 520 pełnoletnich kobiet.