Powierzyliśmy naszemu pracownikowi pracę inną niż ta, która została określona w umowie o pracę. Początkowo miał ją wykonywać tylko przez trzy miesiące, ale właśnie mija czwarty miesiąc, a my z powodów organizacyjnych nie chcemy tej sytuacji zmieniać. Pracownik, jak się okazało, również jest z tej zmiany zadowolony. Czy jednak w razie kontroli PIP nie zostanie na praco dawcę nałożona kara za przedłużenie dozwolonego trzymiesięcznego okresu?

W opisywanej sytuacji pracodawca początkowo zastosował możliwość, jaką daje mu art. 42 par. 4 kodeksu pracy. Zgodnie z nim wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Okres próbny a zamiana obowiązków

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 2010 r., sygn. akt I PK 155/09, powierzenie pracownikowi innej pracy na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym wymaga albo akceptacji pracownika, albo formalnego uregulowania statusu pracownika w odniesieniu do treści umowy o pracę – przez określenie w aneksie do umowy o pracę nowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności (także wysokości wynagrodzenia), albo nawet wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy w trybie art. 42 par. 1–3 k.p.

Co jednak szczególnie istotne dla opisywanej sprawy, SN uznał ponadto, że jeżeli po upływie trzymiesięcznego okresu pracownik nadal wykonuje obowiązki pracownika delegowanego i stan ten akceptuje, to można przyjąć, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy (art. 60 kodeksu pracy w związku z art. 300 k.p.). Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). A z kolei zgodnie z art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Zatem także w opisywanej sytuacji, skoro pracownik akceptuje ten stan rzeczy, to nie można uznać, że doszło do naruszenia art. 42 par. 4. ©℗