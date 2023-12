4 grudnia przypada Dzień Górnika, zwany Barbórką. Z tej okazji osoby pracujące w górnictwie mogą liczyć na specjalne nagrody pieniężne. Jak wysokie są nagrody, potocznie zwane "barbórkowymi"? Ilu jest górników w Polsce, a ile czynnych kopalni? Wyjaśniamy w tekście.

Nagroda dla górników w Polsce z okazji Dnia Górnika, zazwyczaj ma wysokość zbliżoną do średniej miesięcznej pensji pracownika. W przypadku Lubelskiego Węgla Bogdanka, oprócz nagrody związanej z Dniem Górnika, pracownicy w tym roku otrzymali również tradycyjne "barbórkowe" w wysokości 377.25 zł brutto.

W Polskiej Grupie Górniczej tegoroczna nagroda została wypłacona już 1 grudnia. – Wynika to z tego, że porozumienie ze stroną społeczną mówi, że do 4 grudnia nagroda ma zostać wypłacona, a skoro 2 i 3 grudnia to dni wolne, zatem zarząd spółki podjął decyzję, że wypłata nastąpi 1 grudnia – powiedział portalowi WNP.PL Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.