Przyznanie dodatku w wysokości 450 zł miesięcznie wszystkim funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi lub Ukrainą – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dodatek graniczny przysługuje funkcjonariuszom SG na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1080 ze zm.) oraz par. 4 ust. 1 rozporządzenia z 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2424 ze zm., dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z par. 11b ust. 1 rozporządzenia obecnie dodatek otrzymują funkcjonariusze spełniający dwie przesłanki. Po pierwsze, muszą oni wykonywać zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego na granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą oraz w lotniczych lub morskich przejściach granicznych. Po drugie, pełnić służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej w komórkach wewnętrznych właściwych do:

kontroli ruchu granicznego;

służby granicznej;

służby dyżurnej operacyjnej;

wsparcia specjalistycznego;

postępowań granicznych.

W ocenie MSWiA rozszerzenie grona funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dodatku jest konieczne ze względu na zaangażowanie w ochronę granic wszystkich strażników wykonujących swoje zadania na wskazanych w rozporządzeniu terenach. Nowe brzmienie par. 11b ust. 1 rozporządzenia ma więc zapewnić dodatki dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi lub Ukrainą. Z przepisów znikają wymogi „wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego” oraz pełnienia służby w konkretnych komórkach, wymienionych obecnie w rozporządzeniu. W przypadku funkcjonariuszy z placówek Straży Granicznej obejmujących zasięgiem działania lotnicze i morskie przejścia graniczne doprecyzowano nazwy komórek organizacyjnych oraz dodano komórkę wewnętrzną właściwą do spraw migracji. Za sprawą nowelizacji dodatek otrzymają też strażnicy pełniący służbę w dywizjonach Straży Granicznej, w komórce wewnętrznej właściwej do służby dyżurnej, oraz na stanowisku szefa służb.

Zmiany obejmą blisko 2 tys. funkcjonariuszy, a liczba strażników uprawnionych do otrzymania dodatku zwiększy się z nieco ponad 5 tys. do prawie 7 tys. ©℗