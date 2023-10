W obwieszczeniu o kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa znajdzie się informacja o sposobie zwolnienia m.in. osób niepełnosprawnych z obowiązku osobistego stawiennictwa. To jedna ze zmian, które przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 440), który jest właśnie w trakcie konsultacji społecznych.

W dalszym ciągu w obwieszczeniach będą zamieszczane informacje m.in. o podstawie prawnej przeprowadzenia kwalifikacji i kategoriach osób podlegających obowiązkowi stawienia się (co do zasady są to mężczyźni, którzy otrzymują wezwanie do stawiennictwa, gdy kończą 19 lat). Wciąż będzie też informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia kwalifikacji na obszarze województwa.

Projekt zakłada też, że dokumenty potwierdzające możliwość zwolnienia z kwalifikacji osoby niepełnosprawne będą mogły przekazać osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego albo drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru czy poprzez środki komunikacji elektronicznej. Autorzy projektu podkreślają, że zaproponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk rodzin osób z niepełnosprawnościami. Tego rodzaju informacja będzie umieszczona na rewersie wezwania osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, dostarczanego na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia. Z tego m.in. powodu projekt zakłada zmianę wzorów wezwań, które stanowią załącznik do rozporządzenia. Wśród nich zmieniony też zostanie wzór dla osób, które chcą wstąpić do armii i ubiegają się jednocześnie o zmianę kategorii zdolności do służby na lepszą niż dotychczas.

Od czasu wejścia w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 ze zm.) szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji wraz z ośrodkami zamiejscowymi są odpowiedzialni za koordynowanie kwalifikacji wojskowej. W tym roku takie wezwanie otrzymało ok. 230 tys. osób. Termin przyszłorocznej kwalifikacji nie został jeszcze określony, a rozporządzenie w tej sprawie najprawdopodobniej zostanie opublikowane na początku przyszłego roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ochotnicy do armii, np. kobiety, które wcześniej nie miały obowiązku stawiennictwa przed komisją, mogli skorzystać z tej możliwości.

– W każdy poniedziałek pracujemy do godz. 18 i w tym dniu dodatkowo organizujemy kwalifikację wojskową dla tych, którzy wcześniej nie byli nią objęci. W jej trakcie określamy m.in. kwalifikację stanu zdrowia – potwierdza ppłk Grzegorz Marcińczak, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście.

Kilka lat temu wśród ekspertów toczyła się dyskusja o likwidacji obowiązkowego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej. Takie przedsięwzięcie bowiem kosztuje budżet ok. 40 mln zł rocznie. Obecnie, przez trwającą wojnę w Ukrainie, wojskowi nie planują rezygnacji z kwalifikacji. ©℗