Jeśli umowa o pracę z poprzednim pracownikiem została rozwiązana na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych, ale za porozumieniem stron, to na przyjmowanego na to stanowisko nowego pracownika firma może otrzymywać dofinansowanie do jego wynagrodzenia.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pytanie dotyczyło wykazywania efektu zachęty, który jest jednym z warunków, jakie musi spełniać pracodawca, aby uzyskiwać subsydia płacowe. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) efekt zachęty może być osiągnięty metodą ilościową lub jakościową. W tym pierwszym przypadku do wykazania efektu zachęty dochodzi, gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powoduje w miesiącu rozpoczęcia przez nią pracy wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc. Z kolei z efektem zachęty osiągniętym metodą jakościową mamy do czynienia, gdy pracodawca zatrudni osobę niepełnosprawną na etat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, o ile odbyło się w to sposób wskazany w przepisach ustawy o rehabilitacji, w tym m.in. za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, na mocy porozumienia stron lub z uwagi na upływ czasu, na jaki umowa została zawarta.

Okazuje się, że jeden z pracodawców nie był pewny, czy to, w jaki sposób rozstał się z pracownikiem, pozwoli mu otrzymywać dopłatę do pensji na jego następcę. Firma rozwiązała bowiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron, ale w ramach zwolnień grupowych, na podstawie przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.). Dlatego właśnie do PFRON trafiło zapytanie, czy w takich okolicznościach zapełnienia wakatu zostanie osiągnięty efekt zachęty metodą jakościową na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia.

PFRON w swojej odpowiedzi wyjaśnia, że efekt zachęty istnieje, gdy w momencie zatrudniania pracownika pracodawca wiedział o jego niepełnosprawności, w miesiącu jego zatrudnienia wykazał go metodą ilościową lub jakościową oraz jeśli dofinansowanie jest pomocą konieczną, co oznacza, że bez uzyskania subsydiów płacowych pracodawca nie zatrudniłby tej osoby i w związku z tym wniosek o wypłacanie dopłat do pensji złożył w pierwszym możliwym momencie po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w przepisach ustawy o rehabilitacji.

PFRON zwraca uwagę, że zwolnienia na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. są dokonywane w drodze wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron, ale z przyczyn niedotyczących pracowników. Jeśli więc umowa o pracę z poprzednim pracownikiem została rozwiązana w drugim ze wspomnianych sposobów, to pracodawca może zastosować metodę jakościową przy wykazywaniu efektu zachęty w związku z nowo zatrudnianym podwładnym, o ile przyjmowana na jego miejsce osoba ma ten sam zakres obowiązków. ©℗