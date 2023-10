ppłk Grzegorz Marcińczak: Ci, którzy są rozczarowani służbą w wojsku, zarzucają nam wczesną pobudkę, złe wyżywienie, w tym brak kakao, i zbyt duży wysiłek fizyczny. Dajemy szanse na służbę w armii zawodowej, ale później jesteśmy wymagającym pracodawcą.

Ustawa o obronie ojczyzny zmieniła m.in. struktury administracyjne wojska . Czy poza zmianą nazwy z „wojskowej komendy uzupełnień” na „wojskowe centrum rekrutacyjne” (WCR) coś się jeszcze zmieniło?

Tak. Z takim jednak zastrzeżeniem, że cel naszego działania pozostał ten sam, czyli nadal jesteśmy terenowymi organami wykonawczymi ministra obrony narodowej. Zajmujemy się rekrutacją oraz sprawami operacyjno-obronnymi. Z pewnością wskutek wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny zmieniła się nasza nazwa, ale też procedury związane z naborem kandydatów. Wszystko u nas można teraz załatwić dużo szybciej, nawet w ciągu jednego dnia.

Przy okazji tych zmian wojskowe centra rekrutacji nie są już m.in. w korpusie służby cywilnej. Dlaczego?

Zmieniamy się. Od tego roku pracownicy cywilni resortu obrony narodowej, którzy mają co najmniej wykształcenie średnie i są na stanowisku referenta lub starszego referenta, mogą przejść do korpusu podoficerów. Dodatkowo, jako szef wojskowego centrum rekrutacji, mogę wystąpić do ministra o zamianę stanowiska cywilnego przewidzianego dla specjalisty po studiach wyższych na stanowisko wojskowe w korpusie oficerskim.

A czy zdarzało się, że kandydat na żołnierza nie chciał rozmawiać z pracownikiem cywilnym?

Tak. Często kandydaci proszą o rozmowę z żołnierzem, który nie tylko zna przepisy, lecz także wie, jak wygląda służba w praktyce.

O co jeszcze pytają kandydaci do armii?

Niemal o wszystko. Na przykład jak wyglądają pobudka, capstrzyk (ustalony sygnał wojskowy oznaczający koniec zajęć – red.), a także co dajemy do jedzenia w jednostkach wojskowych.

A obecnie czym się zajmują podlegli panu pułkownikowi ludzie?

Zajmujemy się uzupełnianiem braków kadrowych w jednostkach wojskowych i rekrutujemy do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zawodowej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej. Angażujemy się w działalność poza WCR – jesteśmy obecni na piknikach, różnego rodzaju imprezach w terenie, w plenerze, gdzie promujemy różne rodzaje służby wojskowej. Zajmujemy się też bieżącymi badaniami psychologicznymi dla kandydatów. Dodatkowo musimy także uzupełniać jednostki na czas wojny. Szukamy specjalistów i nadajemy im przydziały mobilizacyjne. Tu też musimy dbać o to, aby zamiast kucharza do kuchni na poligonie nie wysłać kierowcy. Naszą rolą jest sprawdzanie przydatności tego rezerwisty. Wszystko obecnie mamy zinformatyzowane, skatalogowane przez określone numery danych specjalności.

Czy podejście do rezerwistów i kandydatów się zmieniło, czy jest tak jak 20 lat temu? Sam pamiętam, jak mnie chłodno potraktowano w WKU Oświęcim, kiedy przyniosłem zaświadczenie, że studiuję i trzeba mnie odroczyć…

Wszędzie staramy się być otwarci na kandydatów. Staramy się im dobrze doradzić, jaki rodzaj służby wybrać. Stolica jest specyficzna. Z pewnością inaczej praca wygląda w WCR w Oświęcimiu, gdzie chętnych jest więcej. Najlepszym miejscem do szukania kandydatów są Warmia i Mazury – tam jest największe zainteresowanie służbą w armii. Minister terenowym organom wykonawczym postawił na 2023 r. zadanie pozyskania 25 tys. ochotników do służby wojskowej. Oczywiście cel, jakim jest osiągnięcie 300 tys. żołnierzy w naszej armii, jest rozłożony na lata, to proces kompleksowy. Na przykład w tym roku miałem pozyskać 150 kandydatów do dobrowolnej służby wojskowej. Ten stan osiągnęliśmy już w czerwcu. Obecnie mam wydanych 240 decyzji dla kandydatów i nie zatrzymujemy się. Aktualnie w tzw. szyku w całej Polsce mamy ponad 16 tys. żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej.

Przychodząc tu do pana pułkownika, myślałem, że zastanę długą kolejkę ochotników, sięgającą aż poza budynek WCR, a tu hula wiatr…

W ciągu jednego tygodnia powołujemy ok. 20 kandydatów. Dodatkowo, jeśli wśród nich są kobiety, które m.in. – poza specjalnościami medycznymi – nie stają na kwalifikacji wojskowej, to musimy je przebadać na miejscu. Kandydaci najczęściej umawiają się przez portal internetowy pod nazwą: Zostań żołnierzem. Niektórzy przychodzą z ulicy. Nikogo nie odprawiamy z kwitkiem. Jeśli przyszedłby pan do nas na godz. 8, to wtedy zawsze jest kolejka, bo o tej porze każdego dnia przyjmuje psycholog, który sprawdza, czy kandydat nadaje się do armii. W poniedziałki pracujemy do godz. 18 i w tym dniu dodatkowo organizujemy kwalifikację wojskową dla tych, którzy wcześniej nie byli nią objęci. W jej trakcie określamy kwalifikację zdrowia.

Czyli mam rozumieć, że jest zmiana jakościowa kandydatów do armii?

Tak, i to bardzo. Staramy się pomóc każdemu kandydatowi.

Mój znajomy żołnierz zawodowy z Pomorza mówi, że do jego jednostki przyjmują teraz wszystkich, jak leci. Nie ubliżając nikomu, czy to z wadą wzroku, czy ze słabym słuchem itp.

W czasach obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej szansy na służbę w armii nie mieli np. ci, którzy mieli braki w uzębieniu, a teraz ją mają. Wymagania zdrowotne są mniejsze, bo zostały urealnione. Ludzi można odchudzić, zęby wyleczyć. Kandydaci do wojska są przedstawicielami naszego społeczeństwa.

A obecnie nawet tatuaż nie jest problemem…

Świat się zmienia, ale jeżeli tatuaż znajduje się w widocznym miejscu i jest szpecący, to może być przeszkodą do służby w armii. To mnie jednak tak nie martwi jak inne kwestie.

Jakie?

Styl życia, żywienia. Do tego rodzice nagminnie zwalniają swoje dzieci z wychowania fizycznego.

I dlatego po przejściu rozmowy z psychologiem kandydat przez rok może służyć w armii i otrzymać uposażenie bez testów sprawnościowych…

Formalnie tak. O tym jednak już decydują dowódcy, którzy mogą po tym okresie wybranym żołnierzom zaproponować karierę zawodową w armii. Wtedy już mamy do czynienia z testami sprawnościowymi.

Na jakie ułatwienia może jeszcze liczyć kandydat?

Sami sprawdzamy kandydatów w Krajowym Rejestrze Karnym. W tym celu mamy dostęp do tego systemu. Wszystkie niezbędne formalności są po naszej stronie.

Trochę rozleniwiacie kandydatów…

Obecnie wszyscy są zabiegani. Część osób pracuje i chcemy im ułatwić proces rekrutacji.

Czy po dobrowolnej służbie wojskowej dużo osób trafia do zawodowej armii?

Co trzeci żołnierz trafia do armii zawodowej. Oczywiście wszystko zależy od dowódcy i tego, czy ten kandydat już do zawodowej służby zaliczy ćwiczenia sprawnościowe. Dodatkowo musi być zapotrzebowanie na danym stanowisku. Mamy dużo chętnych i często są zamieniane tzw. stanowiska z czasu W, czyli wojny, na czas P, czyli pokoju. Mamy pieniądze, aby takich zmian dokonywać. Wtedy automatycznie potrzebujemy mniej rezerw.

Ostatnio było głośno o tym, że nawet 200 tys. rezerwistów będzie musiało trafić na ćwiczenia. Czy zdarzają się odwołania od takich powołań?

Tak, ale ok. 70 proc. w podległym mi WCR bez żadnych sprzeciwów stosuje się do tych decyzji. Część się odwołuje, jeśli są ku temu przesłanki ustawowe. Resort obrony widzi jednak potrzebę, aby tych ćwiczeń było więcej i cyklicznie nie dłużej niż przez siedem dni. W tym celu będą dokonywane stosowne zmiany w prawie.

Zdarza się, że osoby, które są wzywane na ćwiczenia, nie czują się tam potrzebne. Na dodatek pozwala się im wystrzelić tylko pięć naboi…

Wszystko zależy od rodzaju i formy ćwiczeń. Obecnie ćwiczenia są bardzo rzetelne i przygotowują rezerwistów do nowych systemów, które wprowadzamy do wyposażenia. Jeśli ktoś wystrzelił pięć naboi, to najwidoczniej takie były potrzeby. Każde ćwiczenia mają jakiś cel. Wszystko zależy od poszczególnych jednostek wojskowych.

Czy dużo powołujecie kandydatów w porównaniu z poprzednimi latami?

Tak, bardzo dużo – w stosunku do poprzedniego roku zwiększyliśmy ich liczbę prawie o 100 proc. Mamy też inne zadania, jesteśmy jednym z największych WCR-ów w Polsce.

Czy, jeśli nasz kraj byłby w stanie wojny, to rezerwiści uciekaliby z kraju jak Rosjanie przed tym obowiązkiem związanym z odwieszeniem obowiązkowej służby?

Nie. Pamiętam, jak jeszcze służyłem w Ciechanowie w jednostce wojskowej – w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., pod bramą pojawiło się 30 rezerwistów, którzy chcieli dobrowolnie służyć. Co więcej, w tym czasie bardzo dużo ochotników zaczęło się zgłaszać m.in. do wojsk obrony terytorialnej. Proszę zwrócić uwagę, ile od tego czasu wybudowano strzelnic. Młodzi ludzie potrafią nawet kilkaset złotych płacić za dzień strzelania.

W armii muszą być jednak dryl, rozkazy i podległość. Jak to młode pokolenie radzi sobie na tej płaszczyźnie?

Zdarza nam się, że kandydaci przychodzą do nas z rodzicami. Często jest też tak, że to opiekunowie chcą, aby ich dziecko było wojskowym. Mają nadzieję, że my zmienimy ich dziecko. Tacy kandydaci jednak u nas najczęściej odpadają. Rodzice na siłę chcą zrobić z podopiecznego żołnierza, a on np. chce być malarzem. Mają nadzieję, że wojsko ich ukształtuje. Ci opiekunowie za swoje dzieci próbują wypełniać dokumenty. Mieliśmy też kandydata na stanowisko pracy, który również przyszedł na rozmowę z mamą. Otrzymujemy też listy od matek, które proszą o powołanie do służby obowiązkowej, aby zrobić z ich dziecka mężczyznę.

Szkoły średnie często sięgają po rozwiązanie polegające na tworzeniu klas mundurowych, w tym wojskowych. Czy ci uczniowie mają rzeczywiście szanse na służbę w armii zawodowej?

Tak. Z tego tytułu mają dodatkowe punkty podczas rekrutacji. W jednym z liceów o takim profilu, działających przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, o jedno miejsce ubiega się aż ośmiu kandydatów. Co ciekawe, niemal wszyscy po ukończeniu szkoły średniej trafiają do wojska. Szkoły oczywiście mają swoje bonusy finansowe. Uczniowie zaś dodatkowo mają skróconą dobrowolną służbę wojskową.

Czy w ramach promocji odwiedzacie warszawskie szkoły?

Dotychczas rzadko, jednak zamierzam to zmienić. Częściej otrzymujemy zaproszenia z placówek podwarszawskich.

Ile osób rozczarowuje się armią i jakie najczęściej powody podają w ankiecie?

Średnio jest ich od 7 do 10 proc. Główny zarzut to zbyt wczesna pobudka. Studenci wojskowi też narzekają, że ci cywilni przychodzą na zajęcia na godz. 10, a oni są budzeni o godz. 5.40. Część narzeka na posiłek, w tym brak kakao, oraz na duży wysiłek fizyczny. Rzeczywiście dajemy szanse na służbę w armii zawodowej, ale później jesteśmy też wymagającym pracodawcą – przez to przysłowiowe dokręcenie śruby – w celu wyrobienia nawyków żołnierza.

Ale tak z ręką na sercu, jak przychodzi do was kandydat do armii, to nie mówicie mu na wejściu, że na kakao w jednostce nie ma co liczyć?

Staramy się na początku nie zniechęcać kandydatów i szukamy dla nich pozytywów bycia żołnierzem. Staramy się też być dyplomatyczni, bo dla wielu kandydatów może się z czasem okazać, że jednak armia to jest to, czego szukali w życiu.

Kogo obecnie potrzebuje armia, a kto się najczęściej zgłasza?

Z pewnością potrzebujemy informatyków. Poszukujemy też lekarzy i kierowców z kat. C, D i E.

I przychodzą ci, których potrzebujecie?

Często potrzebny jest impuls. Czasami trzeba wyjść do tych ludzi. Sam internet nie wystarczy. Miałem kiedyś taką rozmowę z księdzem o poszukiwaniu kandydatów do armii. Ten w grudniu, chodząc po kolędzie, rozmawiał z młodymi ludźmi i informował ich o takiej możliwości. Efekt był taki, że z tej parafii zgłosiło się do mnie 30 kandydatów. Najważniejszy jest bezpośredni kontakt z kandydatem, który może być superżołnierzem. ©℗