PKP Intercity planuje zatrudniać i szkolić ponad 250 nowych maszynistów rocznie w najbliższych latach, podał przewoźnik. W PKP Intercity obecnie zatrudnionych jest 1 657 maszynistów i maszynistek. 272 osoby to stażyści przygotowujący się do prowadzenia pociągów; 37% z nich to młodzi ludzie poniżej 26. roku życia.

"Strategia PKP Intercity zakłada, że w 2030 roku przewoźnik będzie uruchamiał dwa razy więcej pociągów i przewoził 88 mln pasażerów. Aby to osiągnąć, sukcesywnie zwiększane jest zatrudnienie, również w sekcji pracowników prowadzących pojazdy trakcyjne. Rośnie też zainteresowanie młodych ludzi wykonywaniem tego zawodu. Obecnie spółka zatrudnia 272 stażystów przygotowywanych do prowadzenia pociągów. To o 47% więcej niż w roku ubiegłym. 37% stażystów to młodzi ludzie poniżej 26. roku życia, a kolejne 36% to osoby w wieku między 26. a 35. rokiem życia. Szczególnie duże zainteresowanie tym zawodem wśród młodych widać w ostatnich dwóch latach" - czytamy w komunikacie.

Sukcesywnie z roku na rok w zespole maszynistów pojawia się też coraz więcej kobiet. Pierwsza z nich zaczęła prowadzić pociągi w 2017 roku, aktualnie 8 pań pracuje na stanowisku maszynisty, a 19 kolejnych jest w trakcie uzyskiwania uprawnień do zawodu, podano także.

"Kolej przyciąga za nastawnik coraz młodsze osoby. Bardzo nas cieszy to, że młode pokolenie dostrzega nasze starania, aby zapewnić stabilne zatrudnienie i ciekawą pracę. Szczególnie doceniam gotowość do podjęcia tej wymagającej ogromnej odpowiedzialności i dyspozycyjności służby, jaką jest prowadzenie pociągów. W Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego pragnę podziękować wszystkim maszynistom oraz maszynistkom [...] za ich zaangażowanie w codzienną pracę" - powiedział prezes Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

Aby zostać maszynistą, trzeba zdobyć licencję oraz świadectwo maszynisty. Do licencji maszynisty szkolenie trwa 302 godziny i kończy się egzaminem Państwowym w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Do świadectwa maszynisty - proces szkolenia trwa minimum 18 miesięcy, przypomniano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.