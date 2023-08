Według najnowszego raportu serwisu InterviewMe, wyniki badania są niepokojące – aż 47% Polaków doświadcza lęków związanych z ich życiem zawodowym, zaś 58% zauważa, że problemy natury psychicznej mają wpływ na rozwój ich kariery.

Czego boją się polscy pracownicy?

Serwis InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Strach się bać — nasze lęki i fobie w pracy”, w którym prawie 1000 respondentów odpowiedziało na pytania o to, z jakimi fobiami i lękami mierzą się na co dzień w życiu zawodowym.

Prawie połowa (dokładnie 47%) badanych przyznaje się do fobii lub lęku związanego z pracą. Większości osób taki stan utrudnia wykonywanie obowiązków. Co trzecia osoba ma trudność z dokończeniem jakiegoś projektu oraz przyznaje, że ogólnie źle radzi sobie w pracy. Aż 47% osób odrzuciłoby ofertę wymarzonej pracy, gdyby wiązała się ona ze zmierzeniem się ze swoim największym lękiem.

Polacy zmagają się w pracy z fobiami związanymi przede wszystkim z:

przemawianiem publicznym (63%),

tłumem (37%),

rozmową przez telefon (30%),

miejscami publicznymi (24%),

zamkniętą lub otwartą przestrzenią (16%).

W pracy obawiamy się:

wpadki/popełnienia błędu (61%),

obciążenia pracą (40%),

bycia nielubianym przez współpracowników lub szefa (39%),

zwolnienia (35%),

brania odpowiedzialności (34%),

podejmowania decyzji (31%).

Polacy chyba nie są do końca szczęśliwymi pracownikami, skoro tak wielu osobom własny potencjał ograniczają lęki i fobie. I chociaż zaburzenia lękowe dotykają dziś wielu osób (żeby nie powiedzieć, że są powszechne), to warto zastanowić się nad tym, dlaczego aż 30% ankietowanych boi się rozmowy przez telefon, 39% — szefa, a 61% popełnienia błędu (co przecież jest rzeczą ludzką, również w pracy). — komentuje wyniki autorka badania, Marta Rojewska.

Aż 64% osób odczuwających w pracy lęki lub mających fobie, nie mówi o nich współpracownikom. Zaledwie 12% czuje, że może swobodnie rozmawiać na ten temat ze znajomymi z pracy. Jednocześnie aż 76% z nich uważa, że problemy ze zdrowiem psychicznym powinny być traktowane w pracy z taką samą powagą, jak problemy ze zdrowiem fizycznym.

Badanie InterviewMe wskazuje na ciekawy aspekt — pomimo, że wielu ludzi oddziela życie zawodowe od prywatnego, to jednak w pracy nie sposób uciec od swoich ograniczeń, lęków czy obaw. Drugą interesującą kwestią jest fakt, że wielu Polaków nie czuje się pewnie w pracy. Zaskakuje to, że tak bardzo boimy się wpadki, obciążenia obowiązkami, czy szefa. Zwróćmy również uwagę, jak trudno jest nam przyznać się komuś z pracy do zaburzeń lękowych. — zauważa Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

Co jeszcze wynika z przeprowadzonego badania

Inne ciekawe wnioski z badania:

Tylko 40% osób, które zmagają się z lękami i fobiami, konsultuje swój stan z profesjonalistą;

Jedynie 33% respondentów zmagających się z lękami i fobiami dostaje w pracy wystarczające wsparcie;

Większość badanych (59%) oczekuje od pracodawcy, że wśród benefitów pracowniczych zapewni terapię lęków i fobii;

Aż 70% respondentów chce, by pracownikom z lękami i fobiami zagwarantować więcej wsparcia;

Lęki i fobie w pracy to nie jest coś, czego trzeba się wstydzić — uważa tak 75% respondentów.

Szczegółowe wyniki badania „Strach się bać — nasze lęki i fobie w pracy” można znaleźć tutaj.

O serwisie InterviewMe

InterviewMe.pl to popularny serwis kariery, który oferuje profesjonalny kreator CV i listu motywacyjnego, i z sukcesem rozwija międzynarodową markę Zety. InterviewMe i Zety to także popularne blogi o tematyce rekrutacji i kariery zawodowej, które przyciągają ponad 40 milionów czytelników z całego świata rocznie i są cytowane przez takie tytuły, jak Financial Times, Forbes i The Guardian.