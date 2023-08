DPG: Jak należy postąpić w następującej sytuacji: pracownik przyjął na wychowanie dziecko do lat 7, rozpoczął korzystanie z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W tym czasie sąd wydał postanowienie o przywróceniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jednemu z rodziców biologicznych i dziecko zostało mu przekazane. Czy w takim razie należy uznać, że urlop pracownika (rodzica zastępczego) kończy się z chwilą zakończenia pobytu dziecka w rodzinie zastępczej? Czy płatnikowi wystarczy oświadczenie pracownika w tej sprawie, bez składania kopii postanowienia sądu?

MRIPS: Stosownie do art. 183 kodeksu pracy pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, oraz pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze określonym w tym przepisie.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem zarówno warunek udzielenia, jak i przeznaczenie tego urlopu. Jest nim wychowywanie przyjętego dziecka, w tym sprawowanie nad nim opieki. W wyroku z 4 czerwca 2012 r. (sygn. akt I PK4/12, OSNP 2013/17-18/196) Sąd Najwyższy stwierdził, że „prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ma pracownik faktycznie wychowujący dziecko, o którego przysposobienie wystąpił, niezależnie od tego, czy został formalnie ustanowiony opiekunem tego dziecka na czas trwania postępowania w sprawie o przysposobienie (art. 183 par. 1 k.p.). Pojęcie przyjęcia dziecka na wychowanie oznacza zatem faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem, niezależnie od formalnego statusu jego opiekuna”.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 183 k.p., jest odpowiednikiem urlopu macierzyńskiego przysługującego biologicznym rodzicom dziecka na podstawie art. 180 k.p. Należy zatem przyjąć, że celem urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest umożliwienie dziecku przyjętemu na wychowanie zaaklimatyzowania się w nowej rodzinie, a pracownikowi – stworzenie możliwości sprawowania stałej opieki nad dzieckiem oraz umożliwienie nawiązania się więzi rodzinnych, co ma miejsce w okresie tych pierwszych trudnych zarówno dla pracownika, jak i dla dziecka miesięcy.

Mając na uwadze powyższe, odnosząc się do sytuacji przedstawionej w zapytaniu DGP, jeżeli w trakcie udzielonego przez pracodawcę i realizowanego przez pracownika urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownik ten zaprzestaje, ze względów obiektywnych, tu w następstwie decyzji sądu opiekuńczego, faktycznego sprawowania opieki nad dzieckiem, to uzasadnionym wydaje się przyjęcie, iż data przekazania dziecka przerywa/kończy korzystanie przez pracownika z tego urlopu, który powraca do pracy po uzgodnieniu tego faktu z pracodawcą.

Mając na uwadze, iż urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na wniosek, do którego są dołączane dokumenty wskazane w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2023 r. poz. poz. 937), to zasadnym wydaje się posługiwanie się analogicznymi rodzajowo dokumentami, z uwzględnieniem treści postanowienia sądu, przy dokumentowaniu sytuacji faktycznej i prawnej pracownika w związku z decyzją sądu w opisywanej sprawie.

Z przepisów par. 17 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia wynika, iż do wniosku o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego składanego przez pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie, dołącza się m.in. oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą.

Organem ustawowo upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania (stosowania) przepisów prawa pracy, ale również do udzielania zainteresowanym porad prawnych w tym zakresie, jest Państwowa Inspekcja Pracy i jej (właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy inspektorat okręgowy). Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie jest uprawnione do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa oraz do analizowania i rozstrzygania konkretnych stanów faktycznych na gruncie ich stosowania. W związku z tym przedstawiane poglądy prawne nie są wiążące dla stron stosunku pracy, inspektorów pracy oraz sądów.

Natomiast rozstrzyganie ewentualnych sporów stron powstałych na gruncie stosowania przepisów prawa pracy należy do sądów pracy.