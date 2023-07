Od momentu uruchomienia programu "Mama 4+" w 2019 roku ZUS wypłacił rodzicom już prawie 2 mld zł – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

"Mamy lub ojcowie, którzy zrezygnowali z pracy lub jej nie podjęli, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci i tym samym nie wypracowali choćby minimalnej emerytury, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Jest nim rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem +Mama 4 plus+" - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

"Kwota wypłaconych rodzicielskich świadczeń uzupełniających w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. wyniosła ponad 1 mld 964 mln zł. Wydano ponad 73 tys. decyzji przyznających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Obecnie liczba osób je pobierających wynosi blisko 60 tys. " - dodaje profesor.

Program adresowany jest dla kobiet po 60. roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci. Po spełnieniu określonych warunków o świadczenie mogą również ubiegać się mężczyźni.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane „Mama 4 plus” trzeba spełnić kilka warunków ustawowych. Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS lub w KRUS.

Jeśli wniosek składamy w ZUS (formularz ERSU), to do niego należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu

w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 2023 roku 1588,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1000 zł, to zostanie ono uzupełnione o 588,44 zł, tj. do 1588,44 zł.

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość.

__________________________________________________

ZUS: rodzice złożyli 1,1 mln wniosków o "Dobry start" dla 1,6 mln dzieci

Rodzice i opiekunowie złożyli już 1,1 mln wniosków o "Dobry start", co objęło 1,6 mln dzieci - informuje w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

"Obsługa programu przebiega bardzo sprawnie. Każdego dnia do ZUS wpływają nowe wnioski. Rodzice i opiekunowie złożyli już 1,1 mln wniosków o +Dobry start+, co objęło 1,6 mln dzieci. To istotne wsparcie dla wielu rodzin" - przekazała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Profesor Uścińska przypomniała, że wnioski o "Dobry start" można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Prezes ZUS dodała, że świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o świadczenie, tak jak w latach ubiegłych, można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.