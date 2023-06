W czwartek (8 czerwca) katolicy będą obchodzić Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Według prawa ten dzień jest ustawowo wolny od pracy. A co z piątkiem po Bożym Ciele? Czy trzeba tego dnia pojawić się w firmie i co zrobić, żeby mieć długi czerwcowy weekend? Sprawdzamy.

Boże Ciało jest jednym z najważniejszych świąt dla katolików, które w tym roku wypada 8 czerwca. Ta data jest ruchoma i co roku warunkuje ją Wielkanoc. Uroczystości przypada dokładnie sześćdziesiąt dni po Wielkanocy i dziesięć dni po Zesłaniu Ducha Świętego. To dzień ustawowo wolny od pracy.A co z następującym po Bożym Ciele piątkiem?

Piątek po Bożym Ciele: Czy 9 czerwca trzeba iść do pracy?

Dzień po Bożym Ciele jest normalnym dniem pracującym. To oznacza, że 9 czerwca będziesz musiał pojawić się w firmie, aby wykonać powierzone ci obowiązki służbowe. Z wolnego możesz jedynie cieszyć się w Boże Ciało.

Piątek, 9 czerwca dniem wolnym tylko dla wybranych

Oczywiście są pewne grupy zawodowe, które będą mieć wolny piątek. Dyrektorzy wielu szkół zarządzili w swoich placówkach, że 9 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W takim przypadku zarówno nauczyciele, jak i uczniowie nie muszą przychodzić do szkoły w piątek.

Zdarza się, że również szefowie prywatnych i państwowych placówek wydają specjalne rozporządzenia i przyznają swoim pracownikom w dniu następującym po święcie wolne, aby ci mogli przedłużyć sobie weekend i zaplanować kilkudniowy urlop. W zamian firma działa np. w inną wybraną sobotę, dlatego sprawdź, czy ta reguła nie dotyczy także przedsiębiorstwa, w którym na co dzień pracujesz.

Jak przedłużyć sobie weekend po Bożym Ciele?

Dla Polaków zbliżające się Boże Ciało jest doskonałą okazją do zorganizowania krótkiego wyjazdu albo spotkań z bliskimi i przyjaciółmi. Jeżeli nie jesteś nauczycielem, który otrzymał w piątek tzw. godziny dyrektorskie bądź szef nie zarządził wolnego do odpracowania w innym terminie, wypisz wniosek urlopowy na 9 czerwca.

Lepiej się pospiesz, bo zostało już niewiele czasu. Wystosuj prośbę o wolne, aby mieć dłuższą "czerwcówkę" i ciesz się weekendem trwającym aż cztery dni.