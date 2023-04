Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przysługuje do miesięcznych kosztów płacy. Jeśli więc ryczałt za pracę zdalną jest wypłacany z inną częstotliwością niż miesięczna, to wtedy nie jest w nich uwzględniany.

Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przysługuje do miesięcznych kosztów płacy. Jeśli więc ryczałt za pracę zdalną jest wypłacany z inną częstotliwością niż miesięczna, to wtedy nie jest w nich uwzględniany.

Obowiązująca od 7 kwietnia br. nowelizacja przepisów kodeksu pracy w sprawie pracy zdalnej wprowadziła też zmiany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.). Zgodnie z jej art. 21 do wynagrodzenia brutto, które jest elementem kosztów płacy, zalicza się też świadczenia określone w art. 6724 par. 3 i 4 kodeksu pracy. Chodzi tutaj o wypłacany przez pracodawcę ekwiwalent lub ryczałt, którego wysokość odpowiada kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy poza siedzibą firmy. Jednocześnie kodeks pracy nie wskazuje, jaka ma być częstotliwość wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu. W efekcie zasady zwrotu kosztów przez pracodawcę powinny być określone w przepisach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie.

– Wśród pracodawców pojawiły się wątpliwości, jak powinni postępować w sytuacji, gdy ryczałt nie będzie wypłacany raz na miesiąc, ale co dwa miesiące lub kwartalnie. Dotyczą one tego, czy to świadczenie należy wtedy doliczać do kosztów płacy, które są wykazywane w poz. 52 druku INF-D-P, który jest dołączany do wniosku Wn-D o wypłatę dofinansowania do pensji. Dlatego zadałam pytanie w tej sprawie do PFRON – mówi Edyta Sieradzka, ekspert ds. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, która współpracuje z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

PFRON, powołując się na wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, podkreśla, że dofinansowanie jest wypłacane do miesięcznych kosztów płacy, co oznacza, że ryczałt związany z pracą zdalną powinien być w nich uwzględniany, jeśli jest przyporządkowany do danego miesiąca. Natomiast gdy zostanie on uznany przez pracodawcę za składnik wynagrodzenia należny za okres dłuższy niż miesiąc, to wtedy to świadczenie nie zalicza się do kosztów płacy.

Dodatkowo PFRON zwraca uwagę, że jeśli wypłata ryczałtu za dany miesiąc nastąpi w nieodpowiedniej formie, terminie lub po złożeniu wniosku Wn-D, to pracodawca nie otrzyma dopłaty do pensji za ten miesiąc.

– Wynika to wprost z przepisów ustawy o rehabilitacji, które stanowią, że warunkiem uzyskania subsydiów płacowych jest to, aby wynagrodzenie było wypłacone przed złożeniem wniosku i w formie bezgotówkowej. Ponieważ ryczałt jest jego składnikiem, pracodawca przy jego przekazywaniu musi przestrzegać tych reguł, bo inaczej nie otrzyma dofinansowania – tłumaczy Edyta Sieradzka. ©℗