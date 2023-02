W idealnym świecie w relacjach pracownik‒pracodawca nie powinno być zakłóceń. Jednak w realnym świecie stosunek pracy może rodzić wiele konfliktów, które w skrajnych przypadkach doprowadzą pracodawcę i pracownika (obecnego lub byłego) do sądu pracy. Właściwa strategia procesowa i świadome prowadzenie sporu sądowego, bez względu na to, kto jest jego inicjatorem, są bardzo ważne. Istotne są również okoliczności, które miały miejsce przed procesem. Dlatego o sporach sądowych nie należy myśleć dopiero wtedy, gdy do pracodawcy wpływa pozew . Ryzyko sporu trzeba uwzględniać i nim zarządzać na wszystkich etapach zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem rozstania się z pracownikiem. Jednak nawet najlepsze zarządzanie ryzykiem nie zagwarantuje, że do sporu z pracownikiem nigdy nie dojdzie. Przestawiamy przewodnik po zagadnieniach procesu prawno-pracowniczego, z praktycznymi radami i przestrogami, na co pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę.