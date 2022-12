PFRON wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) stronami kooperacji uprawniającej do uzyskania ulgi we wpłacie są sprzedający, który jej udziela, i nabywca usługi lub produkcji, który po otrzymaniu informacji o kwocie obniżenia może ją wykorzystać do zmniejszenia należności na fundusz. Dodaje, że użyte w tym przepisie terminy „sprzedający” i „nabywca” nie są tożsame z tymi samymi pojęciami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług, bo art. 22 ust. 10a ustawy o rehabilitacji przewiduje, że nabywcą obniżenia we wpłacie może być wydzielona jednostka organizacyjna wchodząca w skład innego podmiotu, jeśli jej dane będą ujawnione na fakturze.