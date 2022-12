Posłowie PiS uważają, że ten próg powinien wzrosnąć, i to znacznie. W pierwotnej wersji projektu ustawy deregulacyjnej proponowali, aby podnieść go do pełnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. To jednak nie spodobało się Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).