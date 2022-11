Zapraszamy na praktyczne webinarium „Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 kp) – skorzystaj ze wzoru na 2023 r.” + certyfikat gwarantowany , które odbędzie się 24 listopada 2022 roku. Polecamy!

UWAGA! Przegapiłeś webinarium na ten temat, które zorganizowaliśmy 20 października 2022 r.? Wykorzystaj drugą szansę! Posłuchaj praktycznych rad eksperta, co i w jaki sposób musi zostać zawarte w informacji o warunkach zatrudnienia, a w razie wątpliwości zadaj ekspertowi swoje pytania!

Ogromna liczba zmian w prawie pracy planowana na 2023 r. sprawia, że, aby ze wszystkim zdążyć, należy zacząć się do nich przygotować już teraz. Jednym z obowiązków jest tworzenie wewnętrznych wzorów informacji o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy, które zaczną obowiązywać po wejściu w życie przepisów.

Uczestnicy webinarium otrzymają przykładowy wzór informacji, gotowy do dostosowania do potrzeb własnych zakładów pracy, który zostanie szczegółowo omówiony w trakcie szkolenia. Webinarium jest skierowane zarówno do pracowników działów kadr firm sektora prywatnego, jak i jednostek budżetowych.

Podczas webinarium dowiesz się:

W jaki sposób zostanie rozszerzona informacja dla pracownika z art. 29 § 3 kp? – wzór dla uczestników szkolenia!

Czy będzie konieczność sporządzania informacji indywidualnie dostosowanej do każdego pracownika?

Jak prawidłowo ustalić system, a jak rozkład czasu pracy pracownika?

Kiedy można posłużyć się w informacji przywołaniem stosownych przepisów prawa?

W jaki sposób prawidłowo informować pracownika o przerwach w pracy wynikających z przepisów pozakodeksowych?

O jakich składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych i rzeczowych należy informować pracownika?

Czy nową informację trzeba wręczyć wszystkim aktualnie zatrudnionym pracownikom, czy tylko nowo zatrudnianym?

W jakim terminie udzielić nowej informacji, a w jakim poinformować o zmianie warunków zatrudnienia?

Na czym polega nowe wykroczenie za brak informacji o warunkach zatrudnienia lub brak jej aktualizacji?

Kogo inspektor pracy ukarze za brak lub nieterminowe wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia?

Czy błędna informacja o warunkach zatrudnienia też jest wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym?

Co to znaczy, że brak lub nieterminowa informacja w sposób rażący narusza uprawnienia pracownika?

Niezbędne informacje:

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

„Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 kp) – skorzystaj ze wzoru na 2023 r.” + certyfikat gwarantowany

Termin: 24 listopada 2022, godz. 13:30-14:30

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

Prowadzący: Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.



Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Dzień po webinarium uczestnicy webinarium otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.

Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>



Retransmisje webinariów INFORAKADEMII wzbogacą zasoby Platformy INFORAKADEMIA.



Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 13.30 i zakończy się o godz. 14.30. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Sprawdź ustawienia swojego komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>

