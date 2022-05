Na jakich zasadach oblicza się okres wyczekiwania, gdy zmieniono obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe na dobrowolne. Czy osoba, która uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności, może skorzystać z ulgi w składce zdrowotnej. Dlaczego przedsiębiorca, który pracował podczas zwolnienia lekarskiego, nie ma postaw do zmniejszenia składek. Jaki wpływ na prawo do świadczeń mają definicje niezdolności do pracy zawarte w innych ustawach ubezpieczeniowych

Na jakich zasadach oblicza się okres wyczekiwania, gdy zmieniono obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe na dobrowolne Pracowałem na etacie do końca marca 2022 r. Po zakończeniu stosunku pracy 15 kwietnia 2022 r. zarejestrowałem działalność gospodarczą i zgłosiłem się w terminie 7 dni do ubezpieczeń społecznych z tego tytułu z dobrowolną składką chorobową. Od 25 kwietnia przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy? Czy ma znaczenie, że podlegam teraz nieobowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu?