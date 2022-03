Wojna nie jest selektywna, tak jak zwykłe ruchy migracyjne. Wyjeżdżają wszyscy: wysoko, średnio i nisko wykwalifikowani. Wśród uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy są ludzie różnych zawodów, z różnymi kwalifikacjami i kompetencjami. Są naukowcy, nauczyciele , informatycy, ale także pracownicy administracyjni, rolnicy, budowlańcy. By powiedzieć, jakie miejsce mogą znaleźć na rynku pracy w Polsce, trzeba najpierw zdiagnozować ich kwalifikacje i kompetencje miękkie - umiejętności społeczne, predyspozycje do pracy w grupie itp. Część z nich na pewno nie wzięła ze sobą dyplomów potwierdzających umiejętności. Ludzie cały czas uciekają z Ukrainy, zróbmy więc kampanię w mediach społecznościowych - zabierz ze sobą kluczowe dokumenty, w tym najważniejsze dyplomy. To zrozumiałe, że w takim momencie ludzie o tym nie myślą, a takie rzeczy powinny być w „wojennym plecaku”. Miej taki plecak przygotowany, aby móc żyć jakiś czas w innym kraju. To jest trudny przekaz, ale bardzo potrzebny.