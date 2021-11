To umożliwi m.in. przyznanie tego świadczenia żołnierzom wykonującym zadania związane z ochroną granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zmiany pojawiły się w projektach nowelizacji rozporządzeń ministra obrony narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych. Trafiły one do konsultacji społecznych.