Z takim stwierdzeniem nie zgadzają się sami urzędnicy. - Nazywanie specjalnego dodatku motywacyjnego nagrodą jest bardzo krzywdzące. To są pieniądze, które mają zmotywować ludzi do pozostania w urzędzie i do jeszcze wydajniejszej pracy. Trzeba to wyraźnie odróżnić - mówi Robert Barabasz. Przyznaje, że również wśród szefów urzędów spotyka się z opinią, że to jest właśnie nagroda, tylko z innej puli środków. - Dlatego trzeba te pieniądze wypłacić jednorazowo, aby urzędnicy poczuli, np. przed świętami, że mogą liczyć nawet na kilka tysięcy złotych - podkreśla.