W związku z tym pracodawca ma wątpliwości, który z dokumentów powinien brać pod uwagę – ten wcześniejszy czy też od 17 listopada zaliczać pracownika do stanu zatrudnienia jako osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jest to o tyle istotne, że to pierwsze orzeczenie jest dla niego korzystniejsze ze względu na znajdujące się na nim wskazanie o epilepsji. Jest to bowiem jedno z pięciu tzw. schorzeń specjalnych, które uprawniają do otrzymywania wyższego dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika. W przypadku osoby z umiarkowanym stopniem dysfunkcji zdrowotnej i orzeczoną epilepsją dopłata wynosi maksymalnie 2100 zł (1200 zł kwota podstawowa plus 900 zł zwiększenia za schorzenie specjalne), natomiast przy znacznym poziomie i epilepsji jest to 3150 zł (1950 zł plus 1200 zł). Dlatego OBPON.org zwrócił się do BON o wyjaśnienie, czy pracodawca może dalej posiłkować się tym pierwszym orzeczeniem.