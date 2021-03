Na problem zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich. Wskazał, że wpływają do niego skargi, które dotyczą braku możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie studenta bądź doktoranta. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na wprowadzenie regulacji podobnej do tej dotyczącej nauczycieli akademickich. W ich przypadku na postanowienie o umorzeniu postępowania, osobie, której ono dotyczy, osobie zawiadamiającej, pokrzywdzonemu oraz organowi, który polecił rozpoczęcie prowadzenia sprawy, przysługuje zażalenie do komisji dyscyplinarnej.