Świadczenie Uprawnieni Zasady pomocy Do kogo wniosek

Postojowe Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:Grupa I:47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach); 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach); 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach). Grupa II:91.02.Z (działalność muzeów)Grupa III:49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany); 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania); 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania); 55.30.Z (pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych, i pola namiotowe); 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne); 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne); 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)); 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna); 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów); 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi); 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów); 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych); 74.20.Z (działalność fotograficzna); 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego); 79.11.A (działalność agentów turystycznych); 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki); 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych); 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana); 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów); 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych); 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej); 85.53.Z (poza szkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu); 85.59.A (nauka języków obcych; 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane); 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej); 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna); 86.90.D (działalność paramedyczna); 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych); 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych); 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych); 93.11.Z (działalność obiektów sportowych); 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej); 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem); 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki); 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni); 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana); 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna); 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej); 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) Przedsiębiorca:■ musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.; ■ musi mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, albo we wrześniu 2020 r.; ■ nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej) Przedsiębiorcy z grupy I mogą ubiegać się o postojowe tylko jednokrotnie.Przedsiębiorcy z grupy II – maksymalnie dwukrotnie. Przedsiębiorcy z grupy III – maksymalnie trzykrotnie.Wniosek składany jest do ZUS.Organ rentowy informuje, że jeżeli przedsiębiorca otrzymał świadczenie postojowe na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 152), to pomniejszy ono liczbę świadczeń postojowych, o które można wystąpić na podstawie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 371).

Zwolnienie ze składek za luty 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:49.32.Z; 49.39.Z; 52.23.Z; 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.11.A; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.C; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej); 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.01.Z; 96.04.Z Przedsiębiorca musi::■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.;■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r,;■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za luty 2021 r. do 31 marca (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.

Zwolnienie ze składek za styczeń 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:47.71.Z; 47.72.Z; 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z Przedsiębiorca musi:■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.;■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.;■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za styczeń do 31 marca 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.