Na to nakłada się specyfika rekrutacji osób o wysokich kwalifikacjach. – Jeszcze przed pandemią spotykaliśmy się z przypadkami, w których legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców wykonujących zawody medyczne była prowadzona wadliwie. Z zasady jest to bowiem skomplikowany proces, w którym o błędy nietrudno – podkreśla Marcin Jasianek. Jego zdaniem powinien być on w całości prowadzony przez profesjonalny podmiot, który zajmie się wyborem odpowiedniego kandydata (bo zna realia rynku pracy danego kraju oraz najskuteczniejsze kanały informacyjne), zalegalizuje jego pobyt, a potem pracę. – Niestety w trakcie pandemii szpitale prawdopodobnie nie mają na to ani czasu, ani środków, ani odpowiedniej kadry – kończy ekspert.