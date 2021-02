Co do zasady jest tak, że ośrodek pomocy społecznej odprowadza za takie osoby składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy, którą stanowi wysokość danego świadczenia. Należności na ZUS są opłacane aż do momentu osiągnięcia przez te osoby niezbędnego okresu ubezpieczenia, który jest warunkiem uzyskania prawa do najniższej emerytury. W przypadku osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze jest to 25 lat składkowych i nieskładkowych dla mężczyzn oraz 20 lat dla kobiet . W praktyce oznacza to, że gdy opiekun będzie posiadał wymagany staż ubezpieczeniowy, to składki przestaną być opłacane. Taka sytuacja powoduje jednak negatywne konsekwencje, gdy opiekun stanie się niezdolny do pracy w czasie, w którym będzie już pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej, a wynikają one z przyjętych w przepisach wymogów, jakie są stawiane przy staraniu się o rentę z tytułu niezdolności do pracy (częściowej lub całkowitej). Zgodnie z nimi nabycie prawa do renty jest ściśle powiązane z faktem pozostawania w ubezpieczeniu. Osoba ubiegająca się o to świadczenie musi bowiem wykazać, że w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy posiada określony staż ubezpieczeniowy, a niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia lub nie później niż w trakcie 18 miesięcy od jego ustania.