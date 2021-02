WSA, rozpatrując sprawę, uchylił decyzję organów, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd wyraźnie wskazał, że zgodnie z przepisami, aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca musiał przesłać deklarację rozliczeniową bądź imienne raporty miesięczne w określonym terminie. Skoro tego nie zrobił – zwolnienie niezależnie od podnoszonych przezeń argumentów nie przysługuje. Jednakże decyzje wydane przez ZUS i tak musiały zostać uchylone, bowiem umorzenie postępowania może mieć miejsce wtedy, gdy zaistniała trwała i niemożliwa do usunięcia przeszkoda, która uniemożliwia rozpatrzenie sprawy – np. wniosek został wycofany. Tymczasem w tym przypadku przedsiębiorca nadal jest zainteresowany zwolnieniem ze składek za sporny miesiąc. Dlatego organ nie mógł umorzyć postępowania z powołaniem się na argumenty wskazujące na niespełnienie warunków do zwolnienia, bowiem w ten sposób nie rozstrzygnął sprawy.