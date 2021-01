Na przykładzie Podkarpacia wyraźnie widać, jak pandemia wpłynęła na gospodarkę – zarówno pod względem liczby zgłoszeń, jak i przeprowadzonych zwolnień to najgorsze 12 miesięcy od kryzysu gospodarczego w 2009 r. „Ograniczenia w przemieszczaniu osób warunkowały ogólny spadek zamówień zakładów produkujących części do samolotów i komponentów dla zagranicznego przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Pandemia spowodowała zmniejszenie zatrudnienia w tych sektorach. W 2021 r. można się spodziewać również dość wysokiego poziomu zgłoszeń i zwolnień, analogicznie jak w latach 2008 i 2009. Trudno powiedzieć, czy ten trend będzie aż tak rosnący” – tłumaczy w przesłanej DGP odpowiedzi Piotr Kocaj z wydziału informacji statystycznej i analiz w rzeszowskim WUP.

Niewiele więcej (zaledwie o 11 osób) niż rok temu w tym trybie zwolniono w województwie mazowieckim. – W tym roku najwięcej zgłoszeń zwolnień grupowych było w bankowości, co jest m.in. wynikiem przyspieszenia w tych sektorze planów restrukturyzacyjnych związanych z postępem cyfryzacji. Skala zwolnień grupowych na Mazowszu jest zdecydowanie mniejsza, niż spodziewali się eksperci po wybuchu pandemii. Pracodawcy nie podejmują pochopnych decyzji i nie zwalniają pracowników, tym bardziej że jeszcze na początku tego roku mieliśmy rynek pracownika i znalezienie specjalistów przysparzało wiele kłopotów. Poza tym większość przedsiębiorców korzysta z tarczy antykryzysowej i wydaje się, że to wsparcie zahamowało radykalne decyzje kadrowe − wyjaśnia Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Dane nt. zwolnień grupowych wskazują też, jak kryzys wpłynął na duży biznes. To bowiem przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób są związane tym mechanizmem. – Tak naprawdę skala zwolnień grupowych w 2020 r. nawet bez pandemii wcale nie musiałaby być dużo mniejsza. Jeszcze przed COVID-19 prognozowano wyhamowanie gospodarki, a duża część firm zapowiadała restrukturyzacje. To potwierdza, że duże firmy poradziły sobie z tym kryzysem relatywnie lepiej niż mniejsi gracze, bo mniej odczuwają wahania koniunktury i mają większe zasoby gotówki. Należy też pamiętać, że największym pracodawcą w Polsce jest przemysł, a ten na tle innych sektorów ma się całkiem dobrze. Wpływa na to popyt zewnętrzny i wyniki eksportu. Na tej podstawie widać, że sytuacja dużych firm przemysłowych i walczących o przetrwanie małych przedsiębiorców w zamkniętych branżach usługowych to dwa różne światy – tłumaczy Andrzej Kubisiak.