Gazeta zauważa, że niedawne słowa prezes ZUS, że w przyszłości "pół wieku aktywności zawodowej może być normą", mogły być odebrane jako zapowiedź wydłużenia wieku emerytalnego.

Prof. Uścińska stanowczo dementuje taką interpretację. "Nie podniesiemy wieku emerytalnego" – mówi w "SE".

"Wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i nie ma żadnych planów podniesienia tego wieku. Jednak emerytura to prawo, a nie obowiązek. Chodzi o to, aby przekonywać do późniejszego przechodzenia na emeryturę na zasadzie zachęt, a nie przymusu" – zapewnia prezes ZUS.

Jak mówi, od zawsze zachęca do wydłużenia w miarę możliwości swojej aktywności zawodowej, bo to najprostszy sposób na otrzymanie godnej i wysokiej emerytury. "Praca o jeden rok dłużej może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc." – dodaje.